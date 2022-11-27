Erdoğan, Mevlana Türbesi'ni ziyaret edip, dua etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya'da Mevlana Meydanı'ndaki toplu açılış törenine katıldı. Erdoğan, Konyalılara hitabı sonrasında Mevlana Türbesi'ni ziyaret etti. Hazreti Mevlana'nın kabri basına giden Erdoğan, dua edip türbeden ayrıldı.

ERDOĞAN, MEVLANA'NIN KABRİ BAŞINDA DUA ETTİ

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mevlana Meydanı'nda düzenlenen ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası, Büyükşehir Yatırımları ve Afşar Barajı ile Yapımı Tamamlanan Diğer Tesislerin Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Konyalılara seslenen Erdoğan, "Konyalılara Konyalı olmak elinde etli ekmek, ağzında Mevlana şekeriyle gezmek değildir. Bu şehrin insanları tarihlerinin mirası, vakur tavırlarıyla kendilerini her yerde belli eder. Milletimizin özeti Konyalılara husumet besleyenler ya kendi köklerinden kopmuş mankurtlardır ya da başka kökleri sulayan riyakarlardır. Biz, bu şehirle beraber yol yürümekten şeref duyuyoruz." diye konuştu.

Hitabının ardından Erdoğan'ın ikinci durağı Mevlana Türbesi oldu. Türbedeki çalışmalar hakkında bilgi alan Erdoğan, burada Hazreti Mevlana'nın kabri başında da dua etti.