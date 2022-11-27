Erdoğan'dan iade-i ziyaret: Görme engelli hafız Ravzanur'a konuk oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da toplu açılış törenine katılmasının ardından AK Parti Konya Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısına iştirak etti. Hazreti Mevlana'nın türbesine giderek dua eden Erdoğan sonrasında Koçaker ailesinin evine ziyarette bulunarak, daha önce Külliye'de ağırladığı görme engelli hafız Ravzanur'la görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Koçaker ailesiyle çay içip sohbet etti.

ERDOĞAN, RAVZANUR'U KÜLLİYE'DE AĞIRLAMIŞTI

Erdoğan'a, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve AK Parti İl Başkanı Hasan Angı da eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Koçaker ailesiyle çay içti, sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kur'an-ı Kerim'i 12 ayda ezberleyerek hafız olan görme engelli imam hatip ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Ravzanur Koçaker ve ailesini kabul etti.