Konya'daki barınakta bulunan hayvanlar sağlık taraması ve muayeneden geçirilecek

Bakanlıktan, yapılan açıklamada, söz konusu Merkez'de yaşanan olayın sosyal medyaya yansıyan görüntülerinin ihbar kabul edilerek, 25 Kasım'da görüntülerde yer alan şahıslar hakkında, Konya Tarım ve Orman Müdürlüğünce derhal suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

Bakanlıkça yargıya intikal ettirilen sürecin titizlikle takip edileceği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca, dün Tarım ve Orman Bakanımız Vahit Kirişci'nin Konya ziyareti esnasında gerekli talimatlar verilmiş olup, söz konusu bakımevinde, Bakanlık denetim ekiplerince detaylı inceleme başlatılmıştır. Bakımevine yönelik ön incelemede, rutin denetimlerin eksiksiz yapıldığı, 2 Kasım 2022 ve 15 Kasım 2022'de yapılan denetimlerde hayvanların barınma koşullarına ilişkin bir olumsuzlukla karşılaşılmadığı ve bakımevinde bulunan hayvan sayısının kapasite dahilinde olduğu tespit edilmiştir. Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce görev yapan veteriner hekimlerimizce, bugün söz konusu bakımevinde can dostlarımızın kötü bir muameleye maruz kalıp kalmadıklarını tespit etmek için sağlık taramaları ve gerekli muayeneleri yapılacaktır. Veteriner hekimlerimiz tarafından yapılacak incelemelerin ardından kamuoyu bilgilendirilecektir."

Açıklamada, Bakanlığın, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun vermiş olduğu tüm yetkileri kullanarak, hayvan bakımevlerini denetlemeye ve tespit edilen usulsüzlüklerle ilgili gereğini yapmaya titizlikle devam edeceği vurgulandı.