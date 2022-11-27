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Sağlık atılımları verilere yansıdı: OECD'ye Türkiye damgası!

Türkiye'nin güçlü sağlık sistemi ile dünyada öne çıkması OECD raporlarında da görüldü. OECD sağlık verilerinde; Türkiye yaptığı sağlık harcamasına göre, sağlık hizmetlerinden en üst seviyede memnuniyet elde eden ülke olma özelliğini koruyor. İşte OECD verilerine göre Türkiye'nin sağlık sistemi hakkında dikkat çeken detaylar!

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 27 Kasım 2022 10:55, Son Güncelleme : 27 Kasım 2022 10:46
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Sağlık atılımları verilere yansıdı: OECD'ye Türkiye damgası!

Koronavirüs pandemisi süresince vatandaşlarına güçlü sağlık altyapısı sayesinde hızlı yanıt veren Türkiye tüm dünyada da gıptayla takip edilmişti. OECD'nin 2021 yılına ilişkin sağlık verilerine göre de; Türkiye'nin dikkat çeken başarısı raporlara yansıdı:

Türkiye, sağlık personeli istihdamında OECD ülkelerine kıyasla daha hızlı bir artış kaydediyor. Bakanlık yatırımlarının kamu içindeki artışı dışında inşa edilen şehir hastaneleri de göze çarpıyor.

Türkiye, kanserden ölümün en az yaşandığı 2. ülke olarak dikkat çekerken, Tüm OECD ülkelerinde yaşam süresi artıyor. Son 10 yılda ortalama yaşam beklentisinin yavaşladığı ortaya çıkarken, Türkiye OECD üyesi ülkeler arasında 1970 yılından beri, ortalama yaşam süresine (+24 yaş) ekledi. Türkiye'yi Kore (+21) ve Şili (+18) takip ediyor.

Kansere bağlı ölüm oranı

Türkiye kişi başına düşen yoğun bakım ünitesinde ise OECD'de 3. sırada.

Türkiye sağlık personeline maaş iyileştirme skalasını en çok artıran ülkelerden biri. Türkiye'de hemşireler alım gücüne göre Japonya ve Fransa'daki meslektaşları ile aynı seviyede kazanıyor.

Yetişkin yoğun bakım yatak oranı

Hastane fiyat seviyeleri

TÜRKİYE'DE HASTANE/TEDAVİ FİYATLARI OECD'NİN SEKİZDE BİRİ

Hastane fiyat seviyeleri karşılaştırmalı değerlendirildiğinde, Türkiye'de hastanede tedavi fiyatları diğer ülkelere göre çok daha düşük bir seviyede görülüyor. Örneğin; 2017 yılında İsviçre'de hastane fiyatları, OECD ülkelerinin iki katı civarındayken, Türkiye'de ise fiyatlar sadece OECD ortalamasının sekizde biri olarak hesaplandı.

Türkiye'de genel sağlık sisteminde yabancı uyruklu doktorların payı tüm ülkeler arasında en az olarak görülüyor. Yine hemşire sayısı açısından bakıldığında da Türkiye, en az yabancı uyruklu personelin çalıştığı ülkeler arasında dikkat çekiyor.

İNGİLTERE VE FRANSA'DA 'TEDAVİ' KRİZİ

Türkiye, OECD verilerinin dışında muayene ve hasta bakım konusunda diğer ülkelerden pozitif bir şekilde ayrışıyor.

İngiltere'deki sağlık sisteminin çarpıklığıyla ilgili veriler The Guardian gazetesinde ortaya konmuştu.

İngiltere'de muayene ve tedavi olmak için bekleyenlerin sayısının 7.1 milyona ulaştığı belirtilmiş, bu rakamın Ağustos 2007'den itibaren ulaşılan en yüksek sayı olduğu ifade edilmişti.

Fransa'da da yapılan bir araştırmada, 15 milyondan fazla insanın pratisyen hekime erişimde zorluk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

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