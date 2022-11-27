Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelileri tutuklandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 2 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Kasım 2022 11:30, Son Güncelleme : 27 Kasım 2022 10:58
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından üç gün önce İpsala ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgede yakalanan H.Y ve Y.K'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız