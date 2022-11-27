Gözler Kabine Toplantısı'nda: Gündemde sözleşmeliye kadro ve EYT

Kasım ayının son Kabine Toplantısı öncesinde, gündemde hangi konuların ele alınacağı birçok kişi tarafından merak ediliyor.

İşte Kabine Toplantısı'nda ele alınacak gündem maddeleri;

SÖZLEŞMELİYE KADRO

Kabine toplantısında masaya gelecek en önemli konulardan biri sözleşmeli personele kadro beklentisi olacak. Kadro ile ilgili dikkatleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çeviren açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den gelmişti.

Bakan Bilgin açıklamasında, "Kamudaki tüm sözleşmeli personeli kapsayan düzenleme pazartesi günü Kabine Toplantısı'nda ele alınacak" ifadelerinde bulundu.

Kamudaki 600 bine yakın sözleşmeli personel bulunuyor.

EYT

Kabine toplantısında EYT çalışmalarına ilişkin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşülecek.

EYT'nin kimleri kapsayacağı, borçlanma ve yaş kriterlerine ilişkin gerçekleştirilen çalışmalarda gelinen son durum Kabine'nin gündeminde olacak.

FIRSATÇILAR İÇİN YENİ CEZALANDIRMA YÖNTEMİ

Fahiş fiyat uygulaması yapan büyük marketler başta olmak üzere tüm ticaret hayatında önemli yaptırımlar da Kabine'de masada olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları söylemişti;

"Hazine Maliye ve Ticaret Bakanlıklarımız hassasiyetle takip ediyor. Bu noktada kontroller çok daha farklı uygulamalarla devam edecek. Çünkü para cezası demek ki bunları ıslah etmiyor. Para cezasının dışında atılacak adımları da ilk Kabine Toplantımızda inşallah masaya yatırırız"

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kasım ayının son Kabine Toplantısı 28 Kasım Pazartesi günü gerçekleşecek.

Toplantının saat 15.00'da başlaması bekleniyor.