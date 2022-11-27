KPSS DHBT-2022 soruları ve cevapları açıklandı

2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) Sınavı Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı. 27 Kasım 2022 tarihinde uygulanan 2022 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavının (DHBT) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları (her test için %10'u) aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabilecektir. Temel Soru Kitapçığı görüntüleme süreci 07 Aralık 2022 tarihi saat 23.59'a kadar erişim sağlayabilecekler.

KPSS DGBT SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ