'Terör örgütleri 2023 için harekete geçirildi'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

AK Parti teşkilatımızın kıymetli mensupları değerli dava arkadaşlarım. Sizleri muhabbetle selamlıyorum. Buradan, İstanbul'un 39 ilçesindeki her bir kardeşime selam gönderiyorum. Fatih'in yadigarı İstanbul'u yeniden medeniyetimizin şahikası yapmak için gece gündüz çalışan, mücadele eden, ter döken her bir kardeşime şükranlarımı sunuyorum.

İstanbul İl Teşkilatımız Türkiye Yüzyılı'na İstanbul hazır diyerek çalıştı. Tempomuzu artırarak İstanbul'da dokunmadık gönül bırakmayacağız. Bugün burada, İstanbul sandıklarında görev alacak 96 bin AK Parti sevdalısıyla bir aradayız.

"Biz, kuru vaat yapmıyoruz. İcraat, icraat, icraat"

Dün Konya'daydık. Konya bir muhteşemdi. Çarşamba günü Artvin'de Yusufeli Barajı'nın açılışını yaptık. Orası da bambaşkaydı. Durmadan usanmadan Türkiye'nin altyapısını biz değiştirdik, üst yapısını da biz inşa edeceğiz. Biz, kuru vaat yapmıyoruz. İcraat, icraat, icraat...

Türkiye'yi yeni yüzyıla biz hazırlıyoruz. Cumhuriyet'in 100. yılında da Türkiye'nin lokomotifliğini yürüteceğiz. Seçime kadar her haneyi en az 2 hatta daha fazla ziyaret ederek, sahada boşluk bırakmayacağız. Bu programın ilk turunu Ocak ayına kadar tamamlamayı planlıyoruz. Çalışmalarımızı rabbimizin bize yönelttiği ikazlarına uygun şekilde yöneticez.

"Birileri yuvarlak masada döne dursun, biz işimize bakacağız"

Birileri yuvarlak masanın etrafında döne dursun, biz sahayı emekle, akılla, fedakarlıkla ilmek ilmek örerek kendi işimize bakacağız. Durmak yok! Yolumuza devam edeceğiz.

Yaptığımız her işte hakkı, hakkaniyeti, halkı üstün tuttuğumuz müddetçe kimse bileğimizi bükemez.

Gayretleriyle partimizin bugünlere ulaşmasını sağlayan kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.

"AK Parti, milletin partisidir"

AK Parti, milletin partisidir. Kurucusu da sahibi de, onu daha da güçlendirecek olanda bizzat milletimizdir. Bizler milletin emanetçisiyiz. Gelecek nesillerin misafiriyiz. Önceki nesillerden devraldığımız davaya en çok katkıyı vererek aktarabilirsek, ne mutlu bize...

Şu karşımda gördüğüm irade, 2023'teki zaferin müjdecisidir. Biz, bir duvarı oluşturan tuğla gibi saflarımızı sıkı tuttukça hangi engeli koyarlarsa koysunlar vız gelir.

"2023 ile ilgili sinsi plan ve hevesleri çöpe atacağız"

Darbecileri nasıl bozguna uğrattıysak, ekonomik tetikçileri nasıl şaşırttıysak, inşallah 2023 ile ilgili sinsi plan ve hevesleri de aynı şekilde çöpe atacağız. İnsanlarımızı karamsarlık çukurunda boğmak için uğraşan, bu uğurda finanstan teröre her aracı kullanan emperyalist çetelere eyvallah etmeyeceğiz. İnancımızdan, tarihimizden, milletimizden aldığımız güçle bu imtihanı da başarıyla tamamlayacağız. Gücünü azmimizden alan bir çabayla bu oyunu da bozacağız. Tabii bu hedefe ulaşmak için Cumhur ittifakı çatısı altında gece gündüz çalışacağız.

Yılbaşından itibaren hayata geçirdiğimiz tedbirlerin sonuçlarını daha iyi görmeye başlayacağız.

Ana kademelerimizle kadın kollarımızla, gençlik kollarımızla aynı istikamette yürüdüğümüz STK'larımızla 2023'e en iyi şekilde hazırlanarak yürüyebiliriz.

Kendi aralarında tepişmekten, birbirlerine laf yetiştirmekten başka siyaset ortaya koyamayanların takdirini milletimiz elbette yapmaktadır.

Terör örgütlerinden küresel medya mecralarına kadar tüm mekanizmalar harekete geçirildi.

Ayrıntılar geliyor...