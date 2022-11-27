Altınlar ekonomiye kazandırılıyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 Mart 2022'den bu yana yastık altındaki altınları ekonomiye kazandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda 23 Kasım itibariyle 13 ton 513 kilogram altın ekonomiye kazandırıldı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yastık altındaki fiziki altınları ekonomiye kazandırmak için 1 Mart 2022'den itibaren Altın Tasarruf Ekosistemi başlatmıştı.
Bakanlık, vatandaşların sisteme ilgisinin arttığına dikkati çekti.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Darphane Çeyrek Altın Hesabı kapsamında yaklaşık 267 kilo, banka altın değerlendirme sistemi kapsamında da yaklaşık 6 ton 586 kilo ve rafineriler aracılığıyla 6 ton 660 kilo altın toplandığı belirtildi.
Toplanan altın miktarı 23 Kasım itibariyle toplam 13 ton 513 kilo oldu.
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Yastık altındaki fiziki altınları ekonomiye kazandırmak için 1 Mart 2022 itibarıyla başlattığımız Altın Tasarruf Ekosistemi'ne vatandaşlarımızın ilgisi artarak devam ediyor.T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı (@HMBakanligi) November 27, 2022
Bu kapsamda, 23 Kasım 2022 tarihine kadar toplam 13 ton 513 kilogram altın toplanmıştır. pic.twitter.com/dsX6I5vhSq