Altınlar ekonomiye kazandırılıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yastık altındaki fiziki altınları ekonomiye kazandırmak için 1 Mart 2022'den itibaren Altın Tasarruf Ekosistemi başlatmıştı.

Bakanlık, vatandaşların sisteme ilgisinin arttığına dikkati çekti.



Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Darphane Çeyrek Altın Hesabı kapsamında yaklaşık 267 kilo, banka altın değerlendirme sistemi kapsamında da yaklaşık 6 ton 586 kilo ve rafineriler aracılığıyla 6 ton 660 kilo altın toplandığı belirtildi.

Toplanan altın miktarı 23 Kasım itibariyle toplam 13 ton 513 kilo oldu.