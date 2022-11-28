AK Parti seçim startını İstanbul'dan verdi

AK Parti, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim çalışmalarına İstanbul İl Başkanlığınca düzenlenen "İstanbul'un Sözü: Birlik, İrade, Zafer" programıyla başladı. İl teşkilatının hazırlıklarını günlerdir büyük titizlikle yürüttüğü program için partililer stadı saatler öncesinden doldurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişiyle partililerin coşkusu daha da artarken, stat hoparlörlerinden de marşlar çalındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe daha sonra saha içinde yürüyerek tribünlerdeki partilileri selamladı. Daha sonra partililere seslenen Erdoğan, 2023'ten büyük zaferlerle çıkacaklarını söyledi.

DOKUNMADIK GÖNÜL BIRAKMAYACAĞIZ

Programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından önemli satırbaşları şöyle: "Fatih'in yadigarı İstanbul'u 2053 vizyonuyla yeniden medeniyetimizin şahikasını yapmak için gece gündüz çalışan, mücadele eden her bir kardeşime şükranlarımı sunuyorum. İstanbul'da 2023'e kadar dokunmadık gönül bırakmayacağız. Bugün burada İstanbul'daki 32 bine yakın sandıkta görev alacak 96 bin AK Parti sevdalısı ile bir aradayız. Durmadan, usanmadan, yılmadan Türkiye'nin altyapısını biz değiştirdik, üst yapısını da biz inşa edeceğiz. Biz kuru sıkı atmıyoruz. İcraat, icraat, icraat... Türkiye'yi yeni yüzyıla biz hazırlıyoruz.

AK PARTİ, MİLLETİN PARTİSİDİ

Türkiye'yi yeni yüzyıla biz hazırlıyoruz. Cumhuriyet'in 100. yılında da Türkiye'nin lokomotifliğini yürüteceğiz. Seçime kadar her haneyi en az 2 hatta daha fazla ziyaret ederek, sahada boşluk bırakmayacağız. Bu programın ilk turunu Ocak ayına kadar tamamlamayı planlıyoruz. AK Parti, milletin partisidir. Kurucusu da sahibi de, onu daha da güçlendirecek olanda bizzat milletimizdir. Bizler milletin emanetçisiyiz. Gelecek nesillerin misafiriyiz. Önceki nesillerden devraldığımız davaya en çok katkıyı vererek aktarabilirsek, ne mutlu bize...

MASANIN ETRAFINDA DÖNE DURSUNLAR

Birileri yuvarlak masanın etrafında döne dursun biz sahayı emekle, kalple, azimle, fedakarlıkla ilmik ilmik örerek kendi işimize bakacağız. Yaptığımız her işte hakkı, hakkaniyeti, halkı üstün tuttuğumuz müddetçe kimse bileğimizi bükemez. Gayretleriyle partimizin bugünlere ulaşmasını sağlayan kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.

EMPERYALİST ÇETELERE EYVALLAH ETMEYECEĞİZ

İnsanlarımızı karamsarlık çukurunda boğmak için uğraşan, bu uğurda finanstan teröre her aracı kullanan küresel baronlara, emperyalist çetelere eyvallah etmeyeceğiz. İnancımızdan, medeniyetimizden, tarihimizden, milletimizden aldığımız güçle bu imtihanı başarıyla tamamlayacağız.

ZAFERİN ÖNÜNDE KİMSE DURAMAZ

Biz sadece son bir ayda İlk Evim İlk İş Yerim Kampanyası, Togg, Yusufeli Barajı, onlarca milyarlık toplu açılışlar ve uluslararası zirvelerle ülkemize nice eserler kazandırırken kendi aralarında tepişmekten başka siyaset ortaya koyamayanların takdirini milletimize bırakıyoruz. Haneyi, sokağı, sandığı, mahalleyi sıkı tuttuğumuzda Allah'ın izniyle 2023 seçiminde tarihimizin en büyük zaferini elde etmemizin önüne kimse geçemez."

Sinsi planları çöpe atacağız

Darbeci ve ekonomik tetikçileri bozguna uğrattıkları gibi sinsi plan yapanlara da izin vermeyeceklerini dile getiren Erdoğan, "Sinsi plan ve hevesleri de aynı şekilde çöpe atacağız" dedi. Erdoğan şöyle devam etti: "2023 ile ilgili sinsi plan ve hevesleri de aynı şekilde çöpe atacağız. İnsanlarımızı karamsarlık çukurunda boğmak için uğraşan, bu uğurda finanstan teröre her aracı kullanan emperyalist çetelere eyvallah etmeyeceğiz. İnancımızdan, tarihimizden, milletimizden aldığımız güçle bu imtihanı da başarıyla tamamlayacağız. Gücünü azmimizden alan bir çabayla bu oyunu da bozacağız. Tabii bu hedefe ulaşmak için Cumhur ittifakı çatısı altında gece gündüz çalışacağız."

Güvenliğimizi sağlamak için her hakka sahibiz

Terör örgütlerinin 2023 için harekete geçirildiğini söyleyen Erdoğan, "Türkiye kendi güvenliği için sınırları içinde ve dışında her türlü hakka sahiptir " dedi. Erdoğan, "Türkiye kendi güvenliği için sınırları dışında belirlediği alanlarda her türlü tasarruf hakkına sahiptir. Bu hakkımızı kullanmamızın önüne kimse geçemez. Bu ortamda her birimiz üzerimize düşenleri hakkıyla yerine getiremezsek tarih önünde boynumuz bükük kalır. Bize boyun bükmek yakışmaz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'la büyüdük hep yanımızdaydı

2023 seçimleri için teşkilat ve sandık yöneticilerinin katıldığı Büyük İstanbul Buluşması'na genç, yaşlı on binlerce vatandaş akın etti. İlk oyunu bu seçimlerde kullanacak binlerce genç, tercihlerini kendisiyle büyüdükleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yana kullanacaklarını söyledi.

Ayşe Mine Alioğlu