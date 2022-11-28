Motorine 82 kuruş indirim geldi

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?

29 Kasım Salı gününden itibaren geçerli olacak şekilde motorinde 82 kuruşluk indirim geldi.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.84 liradan satılıyor. İndirimin gelmesiyle birlikte litre fiyatı 23.02 TL oldu.

Benzinin litresi ise ortalama 20 lira 16 kuruştan satılıyor. Benzin grubunda ise henüz bir indirim beklentisi yok.