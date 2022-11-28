Tunceli'de terör operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi
Tunceli kırsalında terör örgütlerine yönelik operasyonda tespit edilen sığınakta silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Kasım 2022 10:05, Son Güncelleme : 28 Kasım 2022 09:37
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Eren Abluka Sonbahar-Kış-13 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu Operasyonu" kapsamında il merkezi kırsalında teröristlere yönelik operasyon düzenledi.
Arazide arama yapan güvenlik güçleri, teröristlerce kullanıldığı belirlenen sığınak tespit etti.
Sığınaktaki aramada, 7 kalaşnikof piyade tüfeği, 2 av tüfeği, 7 telsiz, 2 el bombası fünyesi, 238 bixi ve kalaşnikof mühimmatı, 4 aydınlatma fişeği, 14 telsiz anteni ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Sığınak ve ele geçirilen malzemeler, güvenlik güçlerince imha edildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız