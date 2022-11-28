Suriye'nin kuzeyinde 14 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 14 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Kasım 2022 10:55, Son Güncelleme : 28 Kasım 2022 10:56
Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyini kana bulamaktan, yöre halkının huzur ve güvenini bozmaktan başka misyonu olmayan PKK/YPG'li teröristlere yönelik operasyonlarımız sürüyor. Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 14 PKK/YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız