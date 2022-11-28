162 bin bebeğin nüfus kaydı, hastaneden çıkmadan aile kütüklerine tescillendi

İçişleri Bakanlığınca uygulamaya alınan e-Doğum projesi kapsamında 161 bin 853 bebeğin nüfus kaydı, doğduğu sağlık kuruluşunca elektronik ortamda aile kütüklerine tescillendi.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce e-Doğum uygulaması 12 Ekim 2018'de hayata geçirildi.

Uygulamayla, kamu sağlık kuruluşunda dünyaya gelen çocukların e-Doğum üzerinden doğum bildiriminin yapılabilmesi için çocuğun isminin önceden belirlenmesi, anne ve babanın Türk vatandaşı ve evli olması, doğumun gerçekleştiği sağlık kuruluşundan taburcu olunmamış olması ve sağlık kuruluşundan kaydın talep edilmesi gerekiyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, proje kapsamında 81 ildeki 303 sağlık kuruluşunda e-Doğum projesi uygulanıyor.

Uygulamanın başladığı tarihten 15 Kasım'a kadar 161 bin 853 bebeğin doğum tescili yapıldı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartları da ailelerin adreslerine ücretsiz gönderildi.

Uygulamaya e-Devlet sistemi üzerinden eklenen "Doğum Bildirimi Başvurusu" hizmeti sayesinde, Türk vatandaşlarının yurt içinde sağlık kuruluşunda dünyaya gelen ve Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'ne (MERNİS) gönderilmiş doğum raporu bulunan çocuklarının doğum bildirimlerine ilişkin başvurularının e--Devlet sistemi üzerinden, elektronik imzalı olarak MERNİS'e gönderilmesi ve söz konusu başvurulara istinaden ilçe nüfus müdürlüklerince doğum olaylarının aile kütüklerine tescil edilmesine de imkan sağlandı.

- e-Evlenme uygulaması 25 Mart 2021'de başladı

İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğünce geliştirilen e--Belediye sistemi ile MERNİS arasındaki entegrasyonla, belediye evlendirme memurları tarafından düzenlenen bildirim formları ve evlilik bilgileri, 25 Mart 2021'den itibaren elektronik ortamda aile kütüklerine tescil edilmeye başlandı.

Ülke genelinde 967 belediye tarafından kullanılan modül üzerinden, uygulamanın başladığı tarihten 15 Kasım'a kadar yapılan 448 bin 710 evlilik, elektronik olarak tescil edildi.

Yeni evlenen çiftlerin evlilik sonrası, yeni kimlik, ehliyet, pasaport değişimi işlemlerini kolaylaştıran proje kapsamında, evliliğin yapılmasının ardından uygulama üzerinden 3 iş günü içinde aile kütüklerine tescil sağlanıyor.