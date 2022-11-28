DHKP/C'nin Türkiye sorumlusu Matur'un ifadesi alınıyor
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ve emniyetin ortak operasyonuyla İstanbul'da yakalanan terör örgütü DHKP/C'nin Türkiye sorumlusu Gülten Matur'un ifadesi alınıyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Kasım 2022 16:56, Son Güncelleme : 28 Kasım 2022 16:57
MİT Başkanlığı tarafından yürütülen istihbari çalışmalar sonucu "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan ve yurt dışına çıkma arayışında olduğu belirlenen firari terörist Matur, gözaltına alındıktan sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Emniyette ifadesinin alınmasına başlanan Matur'un yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız