'Dünyanın neresinde bir zulüm varsa vebali hepimizin üstünedir'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 38. Toplantısı Açılış Programı'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Son bir yılda terörde, tabi afetlerde, çatışmalarda, İslam düşmanlığı saldırılarında hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum.

Müslüman olmak şahsından ve ailesinden başlayarak tüm toplumdan, insanlıktan mesul hissetmek demektir. Dünyanın neresinde bir zulüm varsa, açlıktan ölen biri varsa bu hepimizin üstünedir, hepimizin sorumluluğundadır.

Dillerimiz, kültürlerimiz, yaşadığımız topraklar farklı olsa da aynı büyük ailenin fertleriyiz. Tüm kardeşlerimizden sorumluyuız. Bizlerin arasında da kimi zaman tartışmalar, gerilimler yaşanabiliyor. Bunları hayatın tabii akışında sıradan meseleler olarak görüyoruz.

Teşkilatımız içerisinde istişari mekanizmalara, halklarımızı daha da yakınlaştıran kültürlere büyük önem veriyoruz.

Salgın döneminde öyle günler yaşadık ki, asgari sağlık hizmetine ulaşamayan insanlar hayatlarını kaybetti. Hastane kapılarından yürek burkan manzarayı asla unutmadık. Zorlu salgın döneminde sosyal yardımlaşmanın, paylaşmanın ne kadar önemli olduğunu tecrübe ettik. Bizden talepte bulunan 160 ülkeye tıbbi yardım malzemesi gönderdik. Türkiye, insani değerlerin sınandığı bu zor günlerde elindeki tüm imkanları ihtiyaç sahipleriyle paylaşmıştır.

Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması için ilk günden itibaren yoğun çalışma yürüttük. Karadeniz üzerinden tahjıl koridoru ve esir takasını hayata geçirerek diplomatik çözümün mümkün olduğunu gösterdik. 11 milyon toınu aşkın tahılın Karadeniz üzerinden sevkini mümkünleştiridik. 19 Kasım'dan itibaren 120 gün uzatılmasını Afrikalı kardeşlerimizin sıkıntısını bir nebze olsun azaltacağına inanıyoruz.

Küresel kriz yeni boyutlar kazanarak devam ediyor.