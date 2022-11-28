Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş'tan 'sözleşmelilere kadro' açıklaması

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, sözleşmeli statüsünde çalışan sağlık çalışanlarının kadroya geçmeleriyle alakalı yasal düzenlemelerin kabine toplantısında gündeme geleceğini belirtti.

Durmuş, Genişletilmiş Teşkilat Eğitim Toplantısı'na katılmak için geldiği Antalya'da, AA muhabirine, sözleşmeli statüsünde 600 bine yakın çalışanın olduğunu söyledi.

Bu sözleşmeli çalışanların kadroya geçmeleriyle alakalı önemli bir süreci yaşadıklarını dile getiren Durmuş, "Sözleşmeli çalışan arkadaşlarımızın kadroya geçmeleriyle alakalı gerekli yasal düzenleme yapılacak. Buna maliyetsiz memnuniyet diyoruz. Zaten bu arkadaşlarımız kamu hizmeti veriyor ama sözleşmeli statü çalışıyorlar." dedi.

Yapılacak düzenlemenin kapsayıcı olması gerektiğini belirten Durmuş, "Emek verenler arasında kadrolu istihdam modeli mutlaka hayata geçirilmeli. Öbür türlü ayrımcılık yapılmış oluyor. Sözleşmeli istihdam modeli, sorun üreten bir model. Bu da doğal olarak çalışanları olumsuz etkiliyor. Halihazırda çalışan sözleşmeliler bir an önce müjdeli haber bekliyor." diye konuştu.

Sözleşmeli çalışanların birtakım hak mahrumiyetleri yaşadıklarını vurgulayan Durmuş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bu konuda son dönemde hassasiyetle çalışmalar yaptığına inandığını kaydetti.

Bakanlık yetkililerinin sorunun bilincinde olduklarını ifade eden Durmuş, şöyle devam etti:

"Çalışanların sorunları konusunda kararlı mücadeleler verdik. Son dönemde özellikle çalışanların ücretlerindeki adaletsizliği ortadan kaldıracak önemli düzenlemeler hayata geçti. Ama eksik olan yerleri var. Bu eksikliklerin mutlaka giderilmesi gerekiyor. Yapılan düzenlemeler nedir? Eskiden sağlık çalışanları performans adına hiç ücret almıyorlardı. Yapılan düzenlemeyle hem sabit bir taban ücreti almaya başladılar hem taban ücret almaya başladılar hem de teşvik adı altında ücretler almaya başladılar. Hem de hastanenin gelirine bağlı bir ücret ödeme sistemi vardı, buna da son verildi. Yani sağlık çalışanlarımıza hak ettikleri ücretleri alabilecekleri bir kanuni düzenlemeler sağlanmış oldu."

- "Ortaya koymuş oldukları irade çok önemliydi"

Semih Durmuş, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ettiklerini dile getirdi.

Bütün bunların karşılıklı diyaloglar ve görüşmelerle hayata geçirilmiş düzenlemeler olduğuna dikkati çeken Durmuş, "Sağlık çalışanlarının sorunlarının çözümü noktasında ortaya koymuş oldukları irade çok önemliydi. Salgın sürecinde Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 'çalışanlarımızın mutlaka sorunlarını çözeceğiz, onların haklarını ödeyeceğiz' mesajları vardı. Yapılmış olan bu düzenlemelerle sağlık çalışanlarının hak ettiği ücretler önemli ölçülerde verilmiş oldu. Eksik, aksayan yönler var. Onlar da inşallah önümüzdeki süreçler içerisinde düzeltilecek." diye konuştu.