Boğanın balyozla öldürülmesi olayında 3 tutuklama
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir kişinin, boğanın başına defalarca balyozla vurduğu anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Kasım 2022 18:24, Son Güncelleme : 28 Kasım 2022 18:26
İlçenin kırsal Hocaköy Mahallesi'nde, kasaplık yapan bir kişinin kesimi yapılacak boğayı, çuval geçirilen başına balyozla vurarak bayıltmaya çalıştığı anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, büyükbaş hayvanın başına balyozla vuran Mustafa Y'nin de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Boğanın başına balyozla vuran Mustafa Y'nin de aralarında bulunduğu 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Öte yandan görüntülerdeki boğanın daha sonra kesildiği öğrenildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız