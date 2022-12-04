2000 yılı girişli kadın memur 20 yıldan mı, 25 yıldan mı emekliliğe hak kazanır?

Kadın memurların emeklilik şartları 8 Eylül 1999 tarihinde değişmiş ve emeklilik için 20 hizmet yılı, 25 hizmet yılına yükseltilmiştir.



Soru ; 1978 Doğumlu 2000 Yılı Ptt Girişli 399 Tabi Kadın Dağıtıcıyım İki Kez Doğum İzni Kullandım Bir Yılda Ücretsiz İzin Kullandım E Devlet Üzerinde 25 Yıl 60 Yaş Gösteriyor Emeklilik içın. Ben 22 İki Senedir Çalışıyorum Acaba Şuan Yaşı Beklemeden Emekli Olabilir miyim Teşekkür Ederim

Detaylar/Değerlendirmeler:

Memurların emeklilik hakkını kazanabilmeleri için mutlaka hizmet + yaş şartını tamamlamaları gerekmektedir.

1 Ekim 2008 tarihinden önce memurluk hizmetleri olanlar hakkında 5434 sayılı Kanun, bu tarihten sonra ilk defa memur olanlar hakkında ise 5510 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

5434 sayılı Kanuna tabi memurların emeklilik hizmet şartları Madde 39 ve Geçici Madde 205 hükmünde yer almıştır.



Geçici Madde 205 hükmünde kadın memurların emeklilik için gerekli olan hizmet şartını 20 tam hizmet yılı olarak gösterilmiştir. Bu durum mutlaka 8 Eylül 1999 tarihinden önce hizmetleri olanlar için geçerli olmaktadır.



Ancak, 8 Eylül 1999 tarihinden önce hiçbir şekilde çalışması olmayan ve ilk defa bu tarih ve bu tarihten sonra göreve girmiş olan kadın memurların emeklilik için gerekli olan hizmet şartı ise 25 tam hizmet yılı olmaktadır.



Sonuç bağlamında; 8 Eylül 1999 öncesinde kadın memurlarda aranılan 20 hizmet yılı şartı, 8 Eylül 1999 tarihinden itibaren 4447 sayılı Kanunla 25 hizmet yılına yükseltilmiş ve bu tarihten sonra ilk defa çalışma hayatına başlayan kadın memurlar için emeklilik hizmet şartını yerine getirmek için mutlaka 25 tam hizmet yılının olması gerekmektedir.



Bu bağlamda sizin için söylenebilecek hususlar şöyledir:

2000 yılında çalışmaya başladığınızı belirtmiş olmanız nedeniyle sizin emeklilik şartlarınızın 25 tam hizmet + 58 yaşınızı doldurmuş olma şeklinde değerlendirmekteyiz.

Şu an için emekli olma şartlarınızı taşımadığınızı, dolayısıyla emekli olamayacağınızı, ayrıca sadece hizmete bağlı olarak emekli olamayacağınızı da söyleyebiliriz.

Ancak, isterseniz 25 tam hizmet yılınızı tamamladıktan sonra 58 yaşınızı beklemek üzere görevinizden mevzuata uygun olarak ayrılabileceğinizi de belirtebiliriz.

