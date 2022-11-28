Aksaray'da makinaya sıkışan işçi hayatını kaybetti
Aksaray'da çalıştığı fabrikada makinaya sıkışan işçi yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Kasım 2022 13:36, Son Güncelleme : 28 Kasım 2022 13:50
Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir fabrikada çalışan İmdat Tosun (53) çalıştığı makinaya sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Tosun'u Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Tosun, buradaki müdahaleye karşın kurtarılamadı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız