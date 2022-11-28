Altı muhalefet partisinin genel başkanları Demokrat Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi
CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi genel başkanları, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın ev sahipliğinde toplandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Kasım 2022 14:33, Son Güncelleme : 28 Kasım 2022 15:11
Uysal, Demokrat Parti Genel Merkezi'ndeki "Liderler Buluşması"na makam araçlarıyla ayrı ayrı gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu dışarıda karşıladı.
Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız