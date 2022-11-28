Beden eğitimi dersi için kapalı alan isteyen öğrenciye Bakan Özer'den sevindiren haber

Ordu'da, ortaokul öğrencisi Eva Kara'nın okulunun bahçesinde beden eğitimi dersi için kapalı alan talebi alan üzerine Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in talimatıyla çalışma başlatıldı.

Altınordu Eskipazar Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Eva Kara, okullarında beden eğitimi dersinde kullandıkları spor sahasının üzerinin kapatılmasına yönelik talebini sosyal medya hesabı üzerinden Bakan Özer'e iletti.

Öğrencinin, "Yağmurlu havalarda dışarda ders işleyemiyoruz. Bu durumdan beden eğitimi öğretmenimiz ve arkadaşlarımın rahatsız. Bunun için okul bahçemize kapalı alan istiyoruz. Lütfen bu isteğimizi kabul edin." şeklindeki mesajı üzerine Bakan Özer, yetkililere talimat verdi.

Bakanlık yetkililerinin bilgilendirdiği İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürü Onur Bekyürek ile inşaat ve emlak biriminden sorumlu Şube Müdürü Erol Başar'ın okulu ziyaret ettiği ve öğrenci Eva Kara ile görüştüğü öğrenildi.

Yetkililer, Bakan Özer'in talimatları doğrultusunda okulun bahçesindeki spor sahasının kapalı hale getirilmesi için çalışma başlatıldığını bildirdi.

Eva Kara, AA muhabirine, yağmurlu havalarda beden eğitimi dersinde zorluk çektiklerini, bunun için sosyal medya üzerinden Bakan Özer'e mesaj yazdığını söyledi.

Bu talebinin olumlu karşılık bulduğunu belirten Kara, "Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bu mesajımı gördükten sonra yetkililere durumu bildirmiş. Kısa süre sonra okulumuza bir ziyaret gerçekleştirildi. Bu ziyarette de ayrıca talebimi ayrıntılı şekilde iletme imkanı buldum. Şu anda spor sahasının kapatılmasına yönelik çalışmanın başlatıldığını öğrendim. Bu beni çok mutlu etti. Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyorum." dedi.

Kara, sahanın üzerinin kapatılmasıyla daha konforlu şekilde ders işleyebileceklerini, bundan dolayı tüm arkadaşlarının da mutlu olacağını ifade etti.

Beden eğitimi öğretmeni Sevda Köksal ise dersleri spor sahasında işlediklerini kaydederek, "Fakat sahamızın üzerinin açık olması nedeniyle yağmurlu ve soğuk havalarda içerde ders işlemek zorunda kalıyorduk. Bu durum çocukların hareket alanını kısıtlıyordu ve kendileri de mutsuz oluyorlardı." diye konuştu.

Eva'nın çok başarılı bir öğrenci olduğuna işaret eden Köksal, "Öğrencimiz spor sahasının bu fiziki durumunu dert edinmiş. Daha sonra sosyal medya üzerinden Sayın Bakanımızdan böyle bir istekte bulunmuş. Biz Sayın Bakanımıza Eva'yı duyduğu ve bizlere destek olduğu için çok teşekkür ediyoruz." dedi.