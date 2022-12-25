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Emekli olduktan sonra emsali unvanın kadro derecesi değişen memur Yeşil Pasaport alabilir mi?

Hangi şartlarda yeşil pasaport verileceği 5682 sayılı Pasaport Kanununda belirlenmiştir.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 25 Aralık 2022 00:10, Son Güncelleme : 28 Kasım 2022 15:51
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Emekli olduktan sonra emsali unvanın kadro derecesi değişen memur Yeşil Pasaport alabilir mi?

Soru : Selamün Aleyküm. 16.03.2022 tarihinde1.derecenin 4.kademesinden ve 5 dereceli kadrodan memur olarak emekli oldum . Ben emekli olduktan sadece 2 gün sonra 18.03.3022 tarihinde resmi gazetede yayımlanan kanunla emekli olduğum. i.k.m lere 3.dereceli kadroya düşme imkanı sağlanmıştır. Sadece Yeşil Pasaport Alabilmede kullanmak icin 3 dereceli kadrodan faydalandırılarak Yeşil Pasaport alma imkanım var mıdır acaba ?

Yardımlarınız için şimdiden çok teşekkür eder işlerinizde kolaylıklar dilerim.

Detaylar/Değerlendirmeler:

5682 sayılı Pasaport Kanunu Madde 14 hükmü:

"A) Hususi damgalı pasaportlar;
Birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan veya bu kadrolar karşılık gösterilmek veya T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle Sözleşmeli olarak çalıştırılan Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri, vakıf yükseköğretim kurumlarında görev yapanlardan en az 15 yıl mesleki kıdemi olan öğretim üyeleri ile birinci derece kadro ile emekliliğe hak kazanmış olan belediye başkanlarına; diplomatik pasaport verilmesini gerektiren vazifelerden başka herhangi bir resmi vazife ile veya kendi hesaplarına yabancı ülkelere gittikleri zaman verilir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu üyeleri ile vakıf yükseköğretim kurumlarında görev yapan öğretim üyeleri için, T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilme ve emekli keseneklerinin bu derecelerden kesilmesi şartı aranmaz.
Bunlardan emeklilik veya çekilme sebepleri ile vazifelerinden ayrılmış olanlara da bu nevi pasaport verilir.

." şeklinde,

Ek Madde 4 hükmü de;

"Devlet memuru olarak 1 inci, 2 nci ve 3 üncü derece kadrolarda bulunup da Hususi Damgalı Pasaport almaya hakkı olan Devlet memurları ile subay ve astsubayların taşıdıkları unvan ve/veya rütbeleri taşımakla beraber 1 inci, 2 nci ve 3 üncü derece kadroları almadan emekli olan veya ayrılanlardan Devlet memuriyetindeki hizmet süreleri, taşıdığı unvan ve/veya rütbeleri itibariyle bugün Hususi Damgalı Pasaport almaya hak kazananlar emsal alınmak suretiyle bunlara da Hususi Pasaport verilir." Şeklindedir.

HÜKÜMLERİN YORUMU:

Hususi damgalı pasaport, yani yeşil pasaport verileceklerin ve şartlarının belirtildiği bu madde hükümlerine göre;

Yeşil pasaport maddede belirtilme şartlarına göre memurlardan 1, 2, 3 üncü derece kadrolarda bulunarak memurluk görevini fiilen yapmış veya yapmakta olanlara verilmekte olduğu anlaşılmaktadır.

Kanunun ek madde 4 hükmünde ise yine memurlardan 1,2 veya 3 üncü derece kadrolarda bulunma şartı yer almış, ayrıca sadece subay ve astsubayların taşıdıkları unvan ve/veya rütbeleri taşımakla beraber 1,2 veya 3 üncü derece kadroları almadan emekli olanlar için bir istisna yapıldığı anlaşılmaktadır.

Sonuç değerlendirmemiz olarak:

657 sayılı Kanuna tabi memurlar şayet görevde iken kadro dereceleri 1,2 veya 3 ise ve bu kadro derecelerinden görev aylıklarını almış iseler emekli olduklarında YEŞİL PASAPORT alabilme haklarının olduğunu,

Emekli olduktan sonra kadro derecelerinin değişmesinin YEŞİL PASAPORT almaya imkan tanımadığını, değerlendirmekteyiz.

Bu durumda, sizin emekli olduktan sonra görev yaptığınız unvanın kadro derecesinin değişmesinin size yeşil pasaport alma hakkını vermeyeceğini değerlendirmekteyiz.

Yine de ilgili Kurumlara müracaat edip cevap almanızı tavsiye edebiliriz

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Emekli olduktan sonra emsali unvanın kadro derecesi değişen memur Yeşil Pasaport alabilir mi?

Emekli olduktan sonra emsali unvanın kadro derecesi değişen memur Yeşil Pasaport alabilir mi?

Hangi şartlarda yeşil pasaport verileceği 5682 sayılı Pasaport Kanununda belirlenmiştir.
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