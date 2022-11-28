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Tokat'ta faaliyeti durdurulan özel hastaneyle ilgili soruşturma tamamlandı

Sağlık Bakanlığı, Tokat'ta bir hastanın şiddet gördüğü özel hastaneyle ilgili soruşturmanın tamamlandığını ve sorumlular hakkında gerekli işlemlerin yapıldığını kaydederek, hastanenin 28 Kasım 2022 tarihi itibarıyla hizmet vermeye devam etmesine müsaade edildiğini bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Kasım 2022 15:47, Son Güncelleme : 28 Kasım 2022 16:12
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Tokat'ta faaliyeti durdurulan özel hastaneyle ilgili soruşturma tamamlandı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 19 Kasım'da sosyal medyada yayımlanan ve Tokat'ta bir özel hastanenin yoğun bakım servisinde çekildiği anlaşılan görüntüler üzerine inceleme başlatıldığı, ardından hastanenin faaliyetinin geçici olarak durdurulduğu hatırlatıldı.

Sağlık Meslekleri Kuruluna intikal eden idari soruşturma dosyasının karara bağlandığı ve uygunsuz davranış sergileyen sağlık personelinden birinin 3 yıl meslekten men edildiği, süre sonunda göreve dönebilmesi içinde 18 aylık mesleki ve etik eğitimi alma ve yoğun bakım dışında açık serviste çalışabilme şartı getirildiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kararın, geçerli mevzuat çerçevesinde Sağlık Meslekleri Kurulu tarafından verilmesi mümkün en ağır yaptırım olduğu bilinmelidir. Kurulun aldığı bu karar, sadece meslek icrası yönüyle ilgili olup, adli süreçten bağımsızdır. Diğerinin ise 6 aylık mesleki eğitimden sonra yoğun bakım dışında görevlendirilmesine karar verilmiştir. Sağlık Bakanlığı soruşturmayı yürütürken, başta yoğun bakım hizmetleri olmak üzere, söz konusu hastanedeki tüm süreçleri inceleyip denetlemiştir. İncelemeler sonucunda sorumlular hakkında gerekli işlemler yapılmıştır. Hastanenin 28 Kasım 2022 tarihi itibarıyla hizmet vermeye devam etmesine müsaade edilmiştir."

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