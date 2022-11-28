Dili boğazına kaçan futbolcuyu hakemin ilk müdahalesi kurtardı

Olay Bartın Atatürk Stadyumunda oynanan Bartınspor - Kdz. Ereğli Belediyespor maçında yaşandı. Deplasmanlı Bölgesel Amatör Lig'in 9. haftasında Bartınspor - Kdz. Ereğli Belediyespor ile karşı karşıya geldi. 2-1 ev sahibi takımın üstünlüğü ile devam eden karşılaşmanın 85. dakikası oynanırken yarı alanına gelen topu kafayla karşılayan Bartınspor futbolcusu Tolga Akdeniz, topa ikinci kez müdahale etmek isterken rakibiyle çarpıştı.



Başına aldığı darbe ile bir anda yere yığılan futbolcunun dili boğazına kaçtı. Pozisyona yakın bir noktada olan karşılaşmanın orta hakemi Ümit Gürsoy koşarak yerde yatan futbolcunun yanına geldi ve yaptığı ilk müdahale ile dili boğazına kaçtığı için nefes alamayan futbolcuyu hayata tutundurdu.



Daha sonra sağlık görevlilerince tedavisi devam eden Tolga Akdeniz ambulansla hastaneye kaldırıldı. Akdeniz'in genel sağlık durumunun iyi olduğu, kafa kısmında oluşan açılmaya ise 4 dikiş atıldığı öğrenildi.

Karşılaşma 2-1 Bartınspor'un üstünlüğü ile sona erdi.