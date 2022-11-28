Cami inşaatında iskelenin çökmesi sonucu ağır yaralanan işçi hayatını kaybetti
Batman'da bir camin inşaatındaki iskelenin çökmesi sonucu ağır yaralanan işçi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Kasım 2022 20:40, Son Güncelleme : 28 Kasım 2022 20:41
Gültepe Mahallesi Esentepe mevkisinde yapımı süren Necat Nasıroğlu Külliyesi'nin içinde yer alan cami inşaatının iskelesinin 25 Kasım'da çökmesi sonucu ağır yaralanan işçilerden Veysi Kaydul (64), tedavi gördüğü Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı.
Batman'daki Necat Nasıroğlu Külliyesi'nde yer alan cami inşaatının iskelesinde 25 Kasım'da çökme meydana gelmiş, olayda 1 işçi hayatını kaybetmiş, 19 işçi yaralanmıştı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız