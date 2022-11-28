Bakanlıktan 'asgari ücret görüşmeleri takvimi'ne ilişkin açıklama
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; "Bakanımız Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışma takviminin belirlenmesi için perşembe günü, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile bir araya gelecektir" denildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Kasım 2022 23:44, Son Güncelleme : 28 Kasım 2022 23:44
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol'un katılımıyla yarın yapılması planlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışma takviminin belirlenmesine ilişkin toplantının 1 Aralık'a alındığı bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışma takviminin belirlenmesi için perşembe günü, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile bir araya gelecektir." ifadelerine yer verildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız