Hasta yakını doktorun burnunu kırdı
Şanlıurfa'da hastaya müdahale eden acil serviste görevli doktor, başka bir hasta yakınının saldırısına uğradı. Aldığı darbe sonucu yaralanan doktorun burnu kırıldı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 28 Kasım 2022 22:55, Son Güncelleme : 28 Kasım 2022 23:09
Edinilen bilgiye göre olay, akşam saat 19.05'te Şanlıurfa Eğitim Araştırma Hastanesi erişkin acil servisinde yaşandı. Acil serviste çalışan Uzm. Dr. Orhan Haği, bir hastaya baktığı sırada iddiaya göre başka bir hasta yakını ile 'Benim hastam daha acil, önce benim hastama bak' şeklinde tartışma yaşadı. Tartışmada iddiaya göre hasta yakını, doktora ve bilgi işlem memuruna saldırdı. Saldırıda yüzüne yumruk darbesi alan doktor burnundan yaralandı. Burnu kırılan doktor aynı hastanede tedavi altına alınırken, saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen şahıs ise polis tarafından gözaltına alındı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız