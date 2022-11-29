29 Kasım 2022'den önemli gündem başlıkları.

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ve Avusturya Ulusal Meclis Başkanı Wolfgang Sobotka ile görüşecek. Avusturya Parlamentosu'nu ziyaret edecek Şentop, Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliğinde düzenlenecek, "Türkiye Büyük Millet Meclis Binası Clemens Holzmeister'ın Türkiye'nin Kalbindeki Abidevi Eseri" isimli sergiyi açacak, Türk sivil toplum temsilcileriyle bir araya gelecek.

(Viyana)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 38. Toplantısı Bakanlar Kapanış Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/16.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Marriott Hotel'de düzenlenecek Türkiye Otelciler Federasyonu 7. Olağan Genel Kurulu'na iştirak edecek.

(Ankara/14.00)

2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi Kapanış Töreni'ne katılacak.

(Diyarbakır/10.00)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca düzenlenecek "İlçe Kadın Kolları Başkanları Buluşması"na iştirak edecek.

(Ankara/10.15)

4- TBMM'den

- Genel Kurulda, Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sürecek.

- CHP, MHP ve HDP'nin grup toplantıları düzenlenecek.

(TBMM/15.00/13.30/10.45/12.45)

EKONOMİ FİNANS

1- TÜİK, kasım ayı ekonomik güven endeksi ile ekim ayı dış ticaret endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aspen-German Marshall Fund Bükreş Forumu'nda konuşma yapacak, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ilk gün oturumlarına katılacak.

(Bükreş)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile Gençlik ve Spor Bakanlığı - Yükseköğretim Kurulu arasındaki iş birliği protokol törenine katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası'na A Grubu'nda Hollanda-Katar, Ekvador-Senegal ve B Grubu'nda Galler-İngiltere, İran-ABD maçlarıyla devam edilecek.

(Al Khor/18.00/Ar Rayyan/18.00/Ar Rayyan/22.00/Doha/22.00)

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 6. haftadan ertelenen Beşiktaş Emlakjet-Fenerbahçe Beko mücadelesi yapılacak.

(İstanbul/20.00)

4- Basketbol ULEB Avrupa Kupası'nın 6. haftasında B Grubu'nda Türk Telekom, Yunanistan'ın Promitheas Patras takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Patras/20.30)

5- Basketbol Şampiyonlar Ligi D Grubu'nun 4. haftasında Bahçeşehir Koleji, Çekya'nın ERA Nymburk ekibini konuk edecek.

(İstanbul/20.00)

6- Voleybol Erkekler CEV Kupası Son 16 Turu ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, İsviçre'nin Chenois takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.00)

7- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 10. hafta MKE Ankaragücü-Trabzon Büyükşehir Belediyespor maçıyla tamamlanacak.

(Ankara/17.00)

8- Beşiktaş ile İstanbulspor, hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/19.00)