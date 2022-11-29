Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı

Bakanlıktan 'asgari ücret görüşmeleri takvimi'ne ilişkin açıklama
Bakanlıktan 'asgari ücret görüşmeleri takvimi'ne ilişkin açıklama
4 adımda aracınızın kasko fiyatını öğrenin!
4 adımda aracınızın kasko fiyatını öğrenin!
Sponsorlu İçerik
Sahte doktor ihbar etti: Beyin cerrahı da sahte çıktı
Sahte doktor ihbar etti: Beyin cerrahı da sahte çıktı
Ali Yalçın'dan 'sözleşmeli personele kadro' açıklaması
Ali Yalçın'dan 'sözleşmeli personele kadro' açıklaması
Erdoğan'dan EYT ve geçici işçilerle ilgili açıklama
Erdoğan'dan EYT ve geçici işçilerle ilgili açıklama
Yargıtay: Kiracılar yüzde 25'in üzerindeki artışları geri alabilecek şeklinde bir karar yok
Yargıtay: Kiracılar yüzde 25'in üzerindeki artışları geri alabilecek şeklinde bir karar yok
İletişim Başkanlığı yayınladı: İşte bu haftanın yalan haberleri
İletişim Başkanlığı yayınladı: İşte bu haftanın yalan haberleri
Uzman öğretmen ve başöğretmen sertifikalarının düzenleme tarihi değişti
Uzman öğretmen ve başöğretmen sertifikalarının düzenleme tarihi değişti
Motorine 82 kuruş indirim geldi
Motorine 82 kuruş indirim geldi
EYT ve sözleşmelilere kadro çalışması kimleri kapsayacak?
EYT ve sözleşmelilere kadro çalışması kimleri kapsayacak?
Genel Kurul, 5 Aralık'ta bütçe mesaisine başlayacak
Genel Kurul, 5 Aralık'ta bütçe mesaisine başlayacak
Bakan Çavuşoğlu: Önümüzdeki aylarda Mısır'a büyükelçi atanabilir
Bakan Çavuşoğlu: Önümüzdeki aylarda Mısır'a büyükelçi atanabilir
KPSS-2022/11 Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu yayımlandı
KPSS-2022/11 Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu yayımlandı
Türkiye'den 118 üniversite dünyanın en iyi 3 bin üniversitesi arasına girdi
Türkiye'den 118 üniversite dünyanın en iyi 3 bin üniversitesi arasına girdi
Yunan zulmünden kaçan FETÖ'cü 112'den yardım istedi
Yunan zulmünden kaçan FETÖ'cü 112'den yardım istedi
Türkiye mesleki eğitimdeki reform süreciyle OECD ülkelerine ilham olacak
Türkiye mesleki eğitimdeki reform süreciyle OECD ülkelerine ilham olacak
'Dünyanın neresinde bir zulüm varsa vebali hepimizin üstünedir'
'Dünyanın neresinde bir zulüm varsa vebali hepimizin üstünedir'
Altının gram fiyatı 1.050 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.050 lira seviyesinden işlem görüyor
Otomobilde indirim sonrası bayilere koşanlar hüsran yaşadı
Otomobilde indirim sonrası bayilere koşanlar hüsran yaşadı
Altılı Masa 85 maddelik anayasa taslağını açıklıyor!
Altılı Masa 85 maddelik anayasa taslağını açıklıyor!
Bakan Koca'dan 3 milyon kişiye uyarı: Bir açıklamanız var mı?
Bakan Koca'dan 3 milyon kişiye uyarı: Bir açıklamanız var mı?
İzmir Valisi Köşger: Olaylarla ilgili 13 kişi gözaltında
İzmir Valisi Köşger: Olaylarla ilgili 13 kişi gözaltında
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mısır ve Suriye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mısır ve Suriye mesajı
'Terör örgütleri 2023 için harekete geçirildi'
'Terör örgütleri 2023 için harekete geçirildi'
KPSS DHBT-2022 soruları ve cevapları açıklandı
KPSS DHBT-2022 soruları ve cevapları açıklandı
'Hain saldırının hesabı soruldu!' Bakan Akar: 3'ü bugün 13 terörist etkisiz hale getirildi
'Hain saldırının hesabı soruldu!' Bakan Akar: 3'ü bugün 13 terörist etkisiz hale getirildi
Bu ilçede belediye ekmeği 1 liraya satıyor
Bu ilçede belediye ekmeği 1 liraya satıyor
1 TL'nin üretim değeri 3 TL oldu mu? Darphane'den açıklama geldi
1 TL'nin üretim değeri 3 TL oldu mu? Darphane'den açıklama geldi
Gözler Kabine Toplantısı'nda: Gündemde sözleşmeliye kadro ve EYT
Gözler Kabine Toplantısı'nda: Gündemde sözleşmeliye kadro ve EYT
Taksi toplu taşımadan ucuz oldu...Taksiciler zam istiyor
Taksi toplu taşımadan ucuz oldu...Taksiciler zam istiyor
Advertisement
Ana sayfaHaberler Yaşam

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Antalya, Bingöl, Muş ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Kasım 2022 07:15, Son Güncelleme : 29 Kasım 2022 07:45
Yazdır
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Anadolu (Ardahan dışında), Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Hatay, Eskişehir, Karaman, Sivas çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Antalya, Bingöl, Muş ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli olması beklenen yağışların; yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kıyı Ege ile iç kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle doğu ve güneydoğu, Marmara'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Hatay ve Osmaniye çevrelerinde güneydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Antalya, Bingöl, Muş ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Bolu Dağı'nda sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı
Bolu Dağı'nda sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Isınmak için yakılan mangal zehirledi: 1 ölü, 1 yaralı
Isınmak için yakılan mangal zehirledi: 1 ölü, 1 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmetçik'e mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmetçik'e mesaj
Malatya'da tarım aracı devrildi: 3 yaralı
Malatya'da tarım aracı devrildi: 3 yaralı
Rize'de trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı
Rize'de trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

Bu Habere Tepkiniz

Sağlık raporu şüpheli deyip doğrudan iptal edilebilir mi?

Sağlık raporu şüpheli deyip doğrudan iptal edilebilir mi?

Danıştay 12. Dairesi, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlüğünde. olarak görev yapan davacının, Sağlık Bakanlığınca yapılan soruşturma neticesinde düzenlenen soruşturma raporuna istinaden 2012/ÖMSS, 2014/EKPSS, 2018/EKPSS başvuru, sınav, kura, tercih ve yerleştirme sonuçlarının geçersiz sayılmasına ve ÖSYM sisteminde kayıtlı bulunan engelli aday bilgilerinin silinmesine ilişkin kararının iptali için açılan davada kararını yayımladı.
Sözleşmeli personele kadroda detaylar belli oldu

Sözleşmeli personele kadroda detaylar belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamudaki sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine yönelik düzenlemeye ilişkin, "Mahalli idareler dahil olmak üzere sözleşmelilerin kadroya geçişinde, 3 yıl bu statüde çalışmış olma şartı aranacaktır. Ayrıca 1 yıl da aday memurluk süresi olacaktır. Dolayısıyla sözleşmeliden kadroya geçiş 3 artı 1 yıllık bir süre sonunda gerçekleşecektir." dedi.
Memurlara Özel 30 TL İndirim

Memurlara Özel 30 TL İndirim

https://gumushaneden.com/?coupon-code=memur30&sc-page=shop
Balıkesir üniversitesi tartışmalı kadroyu iptal etti!

Balıkesir üniversitesi tartışmalı kadroyu iptal etti!

Balıkesir Üniversitesi, dün gündeme getirdiğimiz tartışmalı öğretim görevlisi kadrosunu iptal etti!
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
KPSS Ortaöğretim branş bazında sıralama yayımlandı

KPSS Ortaöğretim branş bazında sıralama yayımlandı

2022 Kamu Personel Seçme Sınavı'na (2022-KPSS Ortaöğretim) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne yansıtılmıştır.
Uzman öğretmenlik sertifikaları düzenlenirse öğretmen 15 Aralık'ta ek ödeme alır

Uzman öğretmenlik sertifikaları düzenlenirse öğretmen 15 Aralık'ta ek ödeme alır

Uzman öğretmenlik sertifikaları düzenlenirse öğretmen 15 Aralık'ta ek ödeme alır
Sağlık Bakanlığının 42 bin 500 işçi ve personel alım ilanı Resmi Gazete'de

Sağlık Bakanlığının 42 bin 500 işçi ve personel alım ilanı Resmi Gazete'de

Sağlık Bakanlığının 11 bin 317 sürekli işçi, 30 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 1183 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 42 bin 500 işçi ve personel alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Fiilen üst kadroların görevinin yapılması o kadroya sınavsız atanma hakkı verir mi?

Fiilen üst kadroların görevinin yapılması o kadroya sınavsız atanma hakkı verir mi?

Danıştay 12. Dairesi, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu İç Yapımlar Koordinatörlüğünde yapım ve yayın elemanı olarak görev yapan davacının, yıllardır bilfiil prodüktör ya da yönetmen olarak görevlendirildiğinden bahisle sınavsız olarak atanmasının reddedilmesine yönelik işlemi hukuka uygun buldu.
Balıkesir Üniversitesi'nin kamu yararı gerekçesiyle iptal ettiği kadronun arka planı

Balıkesir Üniversitesi'nin kamu yararı gerekçesiyle iptal ettiği kadronun arka planı

Balıkesir Üniversitesinin Edremit Meslek Yüksek Okulu'nda istihdam edilmek üzere İnşaat Mühendisliği alanında Öğretim Görevlisi kadrosu için 01/08/2022 tarihinde "İnşaat Mühendisliği lisans mezunu olup İnşaat Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında ders verme tecrübesine sahip olup alanında 3 yıl tecrübeye sahip olmak" özel şartıyla Resmi Gazete de ilana çıkılmıştır.
Anayasa Mahkemesi 30 Kasımda 9 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi 30 Kasımda 9 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi, 30 Kasım 2022 tarihli Genel Kurul Gündemini açıkladı. Mahkeme 9 dosyayı esastan karar bağlayacak olup, 9 dosya hakkında da ilk incelemeyi yapacak.
Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi 20 memur alacak

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi 20 memur alacak

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi 20 memur alacak. Son başvuru tarihi 23 Ocak 2023.
Ardahan'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor

Ardahan'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor

Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 6 derece ölçüldüğü Ardahan'da da park halindeki araçların camları buz tuttu, bitkilerde kırağı oluştu.
Ticaret Bakanlığı 2500 sözleşmeli personel alacak

Ticaret Bakanlığı 2500 sözleşmeli personel alacak

Ticaret Bakanlığı 2500 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 30 kasım 2022
Kızları lazer kurbanı oldu! Vücutlarının her yeri yandı

Kızları lazer kurbanı oldu! Vücutlarının her yeri yandı

Ünlü şarkıcı ve şair Ahmet Selçuk İlkan'ın kızları Cansu Ceren İlkan ve Zeynep Seren İlkan'ın geçtiğimiz yıllarda Beşiktaş'ta yer alan bir güzellik merkezinde yaptırdıkları lazer işlemi sonrasında vücutlarında yanıklar oluşmuştu. Konuyu mahkemeye taşıyan kız kardeşlerin vücutlarında birinci ve ikinci derece yanıklar oluştuğu ortaya çıktı.