Beyaz kağıtla kovid protestosu: Çin'deki sıkı tedbirler halkı bunalttı

Çin'de birden fazla şehrin sokaklarında ve üniversite kampüslerinde başlayan kovid-19 kısıtlamaları karşıtı protestoların sembolü 'boş beyaz kağıtlar' oldu. Kovid-19 salgınının ilk ortaya çıktığı ülke olan ve ağır tedbirleri neredeyse üç yıldır hafifletmeye Çin'de üç gündür katı kısıtlamalar protesto ediliyor. Şanghay, Pekin gibi büyük şehirlerin sokaklarında ve üniversite kampüslerinde yapılan protestolarda eylemcilerin ellerindeki boş beyaz kağıtlar dikkati çekti. Boş beyaz kağıtların 2020 yılında Hong Kong'da baskıcı ulusal güvenlik yasasına karşı yapılan protestolarda da görüldüğü belirtilirken boş kağıdın anlamının yönetimin slogan ve pankartlara yönelik koyduğu yasağı vurguladığı belirtildi.

BBC'nin Çin muhabiri Stephen McDonell, boş kağıdın bir anlamının da "Beni boş bir beyaz kağıt tuttuğum için gözaltına mı alacaksınız?" olduğunu söyledi.