İşlenmiş et ürünlerine zam geldi
Et fiyatları normal seyrederken, işlenmiş et ürünlerinde (sucuk, salam, sosis, pastırma) fiyatlar son bir yılda 3,5 katına çıktı. Geçen yıl dana kuşbaşı 70 lira iken, 1 kg sucuk 90 liraydı. Şimdi ise kuşbaşı 130 lira ancak sucuğun kilosu 350 lirayı geçti. Zincir marketlerin raf bedelleri fiyatların artışında etkili oldu. 1 kilogram sucukta 300 gram et kullanıldığı düşünüldüğünde üretici firmalar da ciddi kazançlar elde etti.
Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 29 Kasım 2022 07:40, Son Güncelleme : 29 Kasım 2022 07:57
Gıdadaki fahiş fiyat artışları devam ediyor. Fırsatçı terörünün yansımaları ve yüksek kar hırsı vatandaşın cebine darbe indiriyor. Son olarak işlenmiş et ürünlerindeki (sucuk, salam, sosis, pastırma, kuru paketli et) fiyat artışları vatandaşı isyan ettirdi. Et fiyatları yatay seyrederken, işlenmiş et ürünlerindeki fiyatlar adeta uçtu. Geçen yıl dana kuşbaşının fiyatı 70 lira iken, markette satılan orta halli bir kilogram sucuğun fiyatı 80-90 lira bandındaydı. Bugün ise dana kuşbaşının market fiyatı 130 lira seviyesinde ama sucuğun fiyatı 700 liraya kadar çıktı.
KAAN ZENGİNMemurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız