Altılı Masa'nın vaatleri'nde 'OHAL KHK'larına son verilecek' maddesi var
'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' vadeden Altılı Masa'nın taslağı: Dokunulmazlığı kaldırmak zorlaşacak. OHAL KHK'larına son verilecek. İç işlerinin, belediye başkanlarını görevden uzaklaştırma yetkisi alınacak.
Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 29 Kasım 2022 07:57, Son Güncelleme : 29 Kasım 2022 09:50
Altılı Masa, dün 9'uncu toplantısını yaptı. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın ev sahipliğinde bir araya gelen liderler sabah saatlerinde ise Bilkent'te düzenlenen 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem-Anayasa Değişikliği Önerisi' programına katıldı. Altı partinin bir yıllık çalışmasının sonucu hazırlanan Anayasa değişikliği önerisi 150 sayfadan oluştu. Partilerin hukukçu kurmayları tarafından açıklanan ve 84 maddeden oluşan öneri paketinde HDP ve FETÖ'ye umut vadeden başlıklar var.
BARAJ YÜZDE 3'E DÜŞECEK
Açıklamalarında dikkat çeken bazı maddeler şunlar: Seçim barajı yüzde 3'e düşürülecek. Kuvvetler ayrılığının oluşturulması sağlanacak. Cumhurbaşkanı seçilen kişinin partiyle ilişiği kesilecek.
FERHAT EKİNCİMemurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız