Altılı Masa'nın vaatleri'nde 'OHAL KHK'larına son verilecek' maddesi var

Altılı Masa, dün 9'uncu toplantısını yaptı. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın ev sahipliğinde bir araya gelen liderler sabah saatlerinde ise Bilkent'te düzenlenen 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem-Anayasa Değişikliği Önerisi' programına katıldı. Altı partinin bir yıllık çalışmasının sonucu hazırlanan Anayasa değişikliği önerisi 150 sayfadan oluştu. Partilerin hukukçu kurmayları tarafından açıklanan ve 84 maddeden oluşan öneri paketinde HDP ve FETÖ'ye umut vadeden başlıklar var.

BARAJ YÜZDE 3'E DÜŞECEK

Açıklamalarında dikkat çeken bazı maddeler şunlar: Seçim barajı yüzde 3'e düşürülecek. Kuvvetler ayrılığının oluşturulması sağlanacak. Cumhurbaşkanı seçilen kişinin partiyle ilişiği kesilecek.

FERHAT EKİNCİ