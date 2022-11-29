Dizilerle şiddet normalleştiriliyor

Dizilerde normal bir şeymiş gibi gösterilen şiddet sahneleri her yaştan insanın bilincini olumsuz yönde etkiliyor.

Bu durumu gazetemize değerlendiren Aile ve Evlilik Danışmanı Belgüzar Ayyıldızoğlu "Özellikle çocuklar dizi ve filmlerin etkisi altında kalıyor. Çünkü onlar gördükleri şeye çok çabuk bağlanır ve hayata geçirmeye çalışır. Çocuklar, ailelerinden çok dış dünyayı örnek alır. 'Bana yan baktı, öldüreyim' şeklinde sahneler, çocukları da bu yola sürüklüyor. Dizi ve filmlerde hiç konuşarak çözüm bulma yok, hep şiddet... En ufak bir tartışmada birbirlerini öldürüyorlar. Çocuklar da bunu hayatın gerçekleri sanıyor" dedi.

ESMA ALTIN