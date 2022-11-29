Dizilerle şiddet normalleştiriliyor
Dizi ve filmlerdeki şiddet sahneleri giderek artıyor. RTÜK buna karşı cezalar yazsa da yapımcılar ve senaristler reyting için sık sık 'şiddet' yoluna başvuruyor.
Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 29 Kasım 2022 08:20, Son Güncelleme : 29 Kasım 2022 08:00
Dizilerde normal bir şeymiş gibi gösterilen şiddet sahneleri her yaştan insanın bilincini olumsuz yönde etkiliyor.
Bu durumu gazetemize değerlendiren Aile ve Evlilik Danışmanı Belgüzar Ayyıldızoğlu "Özellikle çocuklar dizi ve filmlerin etkisi altında kalıyor. Çünkü onlar gördükleri şeye çok çabuk bağlanır ve hayata geçirmeye çalışır. Çocuklar, ailelerinden çok dış dünyayı örnek alır. 'Bana yan baktı, öldüreyim' şeklinde sahneler, çocukları da bu yola sürüklüyor. Dizi ve filmlerde hiç konuşarak çözüm bulma yok, hep şiddet... En ufak bir tartışmada birbirlerini öldürüyorlar. Çocuklar da bunu hayatın gerçekleri sanıyor" dedi.
ESMA ALTINMemurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız