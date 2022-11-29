AK Parti takvim hazırlıyor... Kurnazlığa dur diyecek!

AK Parti ve hükümet vatandaşa doğrudan dokunacak yeni projelerin hazırlığını yürütürken, özellikle 6'lı masanın seçim beyannamesinden önce bu vaatlerin kamuoyuna duyurulması kararı alındı. Özellikle vatandaşı doğrudan ilgilendiren müjdeler hakkında beklemeden açıklama yapılacak.

Son dönemde atılan adımlar konusunda muhalefet her seferinde 'Biz önerdik, onlar yaptı' algısı oluşturmaya çalıştı. AK Parti, bazı projelerle ilgili daha önce 'Biz önerdik onlar yapıyor' diyen muhalefete meydan vermeyecek şekilde bu defa seçim vaatlerinin hızlandırılmış bir takvimle açıklanması için hazırlık yapıyor. AK Parti'nin bu hafta yapılan Grup Yönetim Kurulu toplantısında da bu konu gündeme geldi.

YÜCEL KAYAOĞLU