Motorine 58 kuruşluk bir indirim daha yapıldı
Motorin grubunda gece yarısından geçerli olmak üzere 58 kuruşluk bir indirim daha gerçekleşti.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 29 Kasım 2022 21:26, Son Güncelleme : 29 Kasım 2022 21:26
BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?
Motorinde 82 kuruşluk indirim gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıdı.
Motorin grubunda gece yarısından geçerli olmak üzere 58 kuruşluk bir indirim daha gerçekleşti.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre iyatı 23.03 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 20.17 liradan satılıyor.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız