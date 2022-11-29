Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı yaya öldü
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Kasım 2022 09:52, Son Güncelleme : 29 Kasım 2022 10:03
C.A idaresindeki 46 KJ 813 plakalı otomobil, Yahya Kemal Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Yunus Emre Kurt'a çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kentteki özel bir hastaneye kaldırılan Kurt, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız