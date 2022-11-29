Ege'nin yeni cazibe merkezi 'ADÜ'

Üniversite İzleme ve Değerlendirme Çalışması ile üniversitelerin yürüttüğü çalışmaları kapsayan "Eğitim ve Öğretim", "Araştırma-Geliştirme, Proje ve Yayın", "Uluslararasılaşma" ile "Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk" temel alanlarında 45 gösterge belirlendi. Türkiye'nin kendine özgü şartları dikkate alınarak belirlenen göstergeler aracılığıyla üniversitelerin güçlü yönlerinin ortaya konulması ve gelişime açık alanlarının desteklenmesi amaçlandı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesinin 4 yıllık verileri incelendiğinde; "Araştırma-Geliştirme, Proje ve Yayın" ve "Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk" alanında başarı grafiğini yükselttiği görüldü. Bölgenin yeni cazibe merkezi olan üniversitede gerek öğrenciler gerekse akademisyenlerin başarıları ADÜ'yü yeni cazibe merkezi yaparken sinerjisini yükseltiyor.

"Araştırma-Geliştirme, Proje ve Yayın" alanında, 2018 yılı verileri 2021 yılı verileriyle karşılaştırıldığında, ADÜ'de en yüksek yüzde 10'luk dilimde atıf alan yayın sayısının önemli bir artışla 61'den 129'a yükseldiği dikkat çekti.

Üniversite adresli bilimsel yayınlara açık erişim oranı %41 den %70'e yükselirken; başvurulan patent, faydalı model veya tasarım sayısı 1 adet iken, 13 adet oldu. TÜBİTAK tarafından verilen ulusal ve uluslararası araştırma bursu sayısı 2018 yılından bu yana 4 kat artarak 121 olarak belirlenirken; YÖK 100/2000 Projesi doktora bursiyeri sayısının 21'den 74'e yükseldiği görüldü.

"Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk" alanında; öğrenci başına yapılan harcama miktarı 2020 yılında 4 bin 447 TL iken, bu rakam 2021 yılında 11 bin 497 TL'ye yükseldi.

Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları; üniversitelerin faaliyet alanlarına ilişkin süreçlerini şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesi doğrultusunda yürütmesine katkı sunmak ve üniversitelere ilişkin kanıt temelli değerlendirmelerin yapılabilmesine imkan sağlamak amacıyla hazırlanıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Bilim adına çalışmak bizi daima ileriye doğru taşıyacaktır. Kısa sürede böyle bir başarıyı yakalamak bizlere çok büyük gurur verdi. ADÜ, bilimde sanatta, sporda hep en ileride yol alıyor. Öğrencilerimiz katıldıkları her müsabakadan ve çalışmadan şampiyonluklarla, derecelere dönüyor. Birçok kategoride ülkemizi ADÜ temsil ediyor ve etmeye de devam edecek. Dünya genelinde yapılan ve açıklanan en iyi bilim insanları listesinde daima üniversitemizden akademisyenler bulunuyor. Bu medeniyet yarışında ADÜ'nün koyduğu katkının bir yansımasıdır. Ülkemiz; jeopolitik konumu, sahip olduğu değerler ve tarihsel sorumlulukları dolayısıyla her zaman göz önünde ve lider konumunda bir beklentiyle izlenmiştir. 'Türkiye yüzyılında' ülkemiz, tarih sahnesinde önemli bir oyun kurucudur. Biz, medeniyetimizi yüceltmeye ve geleceğimize katkı sağlamaya var gücümüzle devam edeceğiz. Rekabet şartları zorlaşan dünyada öğrencilerimizi de yine bu perspektif ve azimle yetiştiriyoruz. Gelecek bizim, gelecek Türkiye'nindir. Bu yarışta katkı için yeni öğrencilerimizi de bölgemizin yeni cazibe merkezi olan üniversitemize ve Ege'nin kalbi olan Aydın'a bekliyoruz." dedi