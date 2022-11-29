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Dünya Kupası maçları THY uçaklarında da izlenebilecek

Türk Hava Yolları (THY) uçaklarında 2022 FIFA Dünya Kupası maçları canlı olarak ekranlara getirilecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Kasım 2022 12:45, Son Güncelleme : 29 Kasım 2022 13:04
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Dünya Kupası maçları THY uçaklarında da izlenebilecek

Katar'da 20 Kasım'da başlayan dünya futbolunun en büyük organizasyonu olan kupadaki maçlar THY uçaklarında da gösterilecek.

THY'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Gökyüzünde kesintisiz futbol heyecanına hazır mısınız? Uçuşunuz sırasında futbolun bu en büyük turnuvasını IFE ekranlarımızdan takip edebilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

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