Bakan Koca: Sahte doktor maaş almadı, göreve başlamadı

Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Tekirdağ'da sahte doktorun hastanede göreve başladığı" iddiasının sorulduğu Koca, "Müfettiş görevlendirdik biliyorsunuz, muhtemelen bir iki gün içinde olay daha net anlaşılmış olacak. Ona göre nasıl bir tedbir almamız gerektiği de netleşecek. Onu da zaten kamuoyuna duyuracağız." cevabını verdi.

"Bundan sonrasında başka bir örnek olup olmadığına dair diplomalar sorgulanacak mı?" sorusu üzerine Koca, "Göreve başlaması ve maaş alması gibi bir durum söz konusu değil. Bize herhangi bir belge beyanında bulunmuşluğu yok. Bu tamamen, hastanede uzman arkadaşa sahte belgelerle, sadece gözlemlemek amacıyla, kendisine inandırmış olduğu anlaşılıyor. Durum ortaya çıktığında gereken tedbir alınır." dedi.

- "Bu durum müstakil bir örnektir"

Türkiye'de sadece hekimler için değil, tüm diplomaların nasıl kontrol edileceğinin belli olduğunu ifade eden Koca, ayrıca Sağlık Bakanlığı veri tabanında da kayıt tutuklarını kaydetti.

Bakanlığın, güçlü bir bilişim altyapısının olduğunun altını çizen Bakan Koca, "Bu durum bizce müstakil bir örnektir. Gereğini yapacağız. Gözlem ve staj amaçlı talepler, il sağlık müdürlükleri aracılığı ile takip edilmelidir. Mevcut uygulamamız da budur. Olayı her boyutu ile değerlendiriyoruz." diye konuştu.

- "Çin'deki Kovid-19 vakaları

"Çin'de Kovid-19 nedeniyle tekrar kapanmalar olduğunun" hatırlatıldığı Koca, "Çin baştan beri çok katı karantina kuralları uyguluyor. Bu durum Çin devletinin mücadele yöntemi. Bizde ise durum farklı. Bizde böyle bir durum söz konusu değil. Vakalar 3 binlerde... Önümüzdeki dönemde de büyük bir artış olacağını düşünmüyorum. Çin'deki gibi bir tedbir alma durumumuz da asla söz konusu olmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

- "Diğer solunum yolu enfeksiyonları arttı"

TURKOVAC aşısının bilimsel çalışmalarının dünya bilim literatürüne girdiğini, birçok çalışmanın saygın uluslararası dergilerde yayımlandığını anımsatan Koca, güvenli ve etkili olan bu aşıyı vatandaşların tereddüt etmeden olabileceğini söyledi.

Öte yandan, diğer solunum yolu enfeksiyonlarının arttığına dikkati çeken Koca, şunları kaydetti:

"Koronavirüs ile diğer üst solunum yolu enfeksiyonları birbirine karışmış vaziyette. İnfluenza (grip) ve RSV vakaları daha yoğun görülmekte. Taramalarımızda artık üçlü solunum yolu paneli bakacağız. Yani tek bir kit ile Influenza A, Influenza B, Kovid-19 ve RSV aynı anda bakılacak. Artık bir üst solunum yolu enfeksiyonu olduğunda, Kovid mi, RSV mi, Influenza A veya B mi, hangisi olduğunu, yerli üretim kitten öğrenebilme ve yaygın kullanma imkanımız olacak. O da muhtemelen bir ay içinde devreye girmiş, ilgili hastanelerde kullanılıyor olacak. Bu konuda Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığımızı görevlendirdim. Yerli imkanları değerlendirerek ülkemizde yerli multipatojen test kiti üretilecek ve çok kısa sürede yaygın kullanıma geçilecek."