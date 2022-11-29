Mamak Belediyesinden sokak köpeklerinin öldürüldüğü iddiasına ilişkin açıklama

Mamak Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri Müdürü Kevser Güney, bazı sokak köpeklerinin öldürüldüğüne ilişkin sosyal medyada bir haftayı aşkın süredir devam eden tartışmanın olayla hiçbir şekilde bağdaşmadığını söyledi.

Güney, Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Geçici Bakım Merkezi'nde yaptığı açıklamada, tesisin kapasitesi, çalışanları ve hayvan sayılarıyla ilgili bilgi verdi.

Geçen hafta belediyenin tesisiyle ilgili sosyal medyada bir algı operasyonuyla karşı karşıya kaldıklarını belirten Güney, yaşanan talihsiz bir olayın tamamen yanlış aksettirilerek farklı yöne çekildiğini anlattı.

Sabah saatlerinde çözüm merkezine bir sokak köpeğinin trafik kazası sonucu öldüğü bilgisinin ulaştığını aktaran Güney, hayvanı araca alarak bölgeden uzaklaştırdıklarını ifade etti.

Güney, ekiplerin aynı zaman diliminde daha önce planlanan saha çalışması için Ege Mahallesi'ne gidip bazı saldırgan köpeklerin yerlerine ilişkin bilgi almaya çalıştığını dile getirerek şöyle devam etti:

"Çalışma yapıldığı esnada takviye ekibe ihtiyaç olduğu için arkadaşlarımızı hızlı bir şekilde mahalleye çağırdık. Bir vatandaşın evinin olduğu sokakta çalışma yapılırken, kendisi çalışanlarımıza müdahale ederek kamuya ait aracımızın kapaklarını izinsiz ve zorla açmıştır. Ekip çalışanlarını tehdit ederek iftirada bulunduğu görülmüş olup, anestezi süreci devam eden köpekleri aracın içinden çıkartarak yere atmıştır. 'Belediye köpekleri öldürüyor' diye telefonuna çekim yaparak ve personelimizi de izinsiz çekerek sosyal medya hesaplarına yaymıştır. Benim de içinde bulunduğum aracın camlarını yumruklayarak saldırgan tavır sergilemiştir."

Olaydan sonra ilgili birimlerin ve görevlilerin alana geldiğini söyleyen Güney, "Gerekli tüm tespitler ve incelemeler yapılarak, diğer hayvanların hayatta olup anestezi altında oldukları, sadece bir hayvanın trafik kazası sonucu eks olarak kanamalı bir şekilde araçta olduğu, onun kanının diğer iki hayvana bulaştığını tespit ettiler. Diğer hayvanların sağlıklı oldukları görülerek tutanak altına alındılar ve konu burada açıklığa kavuştu." ifadelerini kullandı.

Sonrasında muhtarlığa gelen bazı kişilerin ekipleri takip ederek planlanan çalışmalara engel olmaya çalıştığını ve hakaret ettiklerini dile getiren Güney, ilgili kişilerden şikayetçi olunarak hukuki işlemlerin başlatıldığını ifade etti.

Olay günü kendisini hayvansever olarak tanımlayan bir grubun da tesisin kapısında toplanarak eylem yaptığını ve kapıları kırarak içeriye girdiğini belirten Güney, "Çalışanlara küfür, tehdit ve hakaret ederek saldırgan ve taşkın hareketlerde bulundular." dedi.

Konuyla ilgili yasal işlemleri başlattıkları bilgisini veren Güney, "Sosyal medyada bir haftayı aşkındır konuyla alakası olmayan başlıklar atılıyor, halk galeyana getiriliyor. Beni, personelimi, kurumumuzu ve belediye başkanımızı hedef haline getiren algı çalışması başlatıldı. Bu algı, olay ile hiçbir şekilde bağdaşmamaktadır." diye konuştu.

Tüm belediye çalışanlarının sokak hayvanlarına her türlü özeni gösterdiğine işaret eden Güney, "Allah'ın sessiz kulları" olan hayvanlara şefkatle yaklaşmanın herkesin görevi olduğunu vurguladı.

Güney, daha sonra basın mensuplarıyla tesisi gezerek bilgi aktardı.