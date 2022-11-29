AK Parti'den 'EYT ve sözleşmeli personel' için tarih

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

"Verdiğimiz sözlerin bir bir yerine getirileceğine şahit olacağız"

Akbaşoğlu, sözleşmeli ve personel ve EYT'lilerin de yasal düzenlemeye kavuşmasıyla verilen sözlerin tamamının yerine getirildiğine vurgu yaparak şunları söyledi:

"Hatırlarsanız geçen sene bu zamanlar 5 adım atacağız demiştik. Bütün bunları bir süreç yönetimi ve sıralama olarak hayata geçireceğiz demiştik.İşte 2022 sonuna kadar bütyün bu 5 adımın hepsinin hayata geçirildiğine inşallah şahit olacağız. Şimdi sırada EYT'li kardeşlerimizin durumu var. Onunla ilgili detaylı bir çalışma yapıldığını bütün kamuoyu artık biliyor. Geçen sene deklare ettiğimiz ve inşallah asgari ücretle beraber, memur ve emeklilerimizin maaşlarının düzenlenmesi, 3600 ek göstergenin yasalaştırılması, akabinde sözleşmeli personelin durumunun yasalaştırılması ve nihayetinde de EYT'li kardeşlerimizin durumlarının ele alınarak bunların yasa teklifine döndürülerek yasalaştırılması süreçlerini yaşayacağımızı ifade etmiştik. Temmuz ayına kadar ilk 3'ünü gerçekleştirmiştik. 3600 ek gösterge ile ilgili yasal düzenlemeyi yaptık. 15 Ocak 2023 tarihi itibarıyla da bütün memurlarımız ve emeklilerimiz bundan istifade etmiş olacaklar. Akabinde sözleşmeli ve personel ve EYT'li arkadaşlarımızın da yasal düzenlemeye kavuşmasıyla da bütün bu verdiğimiz sözlerin bir bir yerine getirileceğine şahit olacağız."

"Aralık ayı içinde ya da 2023 başında yasalaşacak"

Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi ve EYT konusuyla ilgili tarih veren Akbaşoğlu şunları söyledi:

"Bu konuda çalışmaların devam ediyor. Konuyla ilgili milletvekili arkadaşlarımız gerekli altyapı çalışmalarıyla beraber inşallah Meclis takvimine uygun bir şekilde bunları çalışıp Meclis'in gündemine getirmek istiyoruz. Bunu Aralık ayı içerisinde yapma planımız söz konusu. Bütçe takvimi ve Meclis'in çalışıp çalışmayacağı çerçevede bunu Meclis'in kendi takvimi içerisinde değerlendireceğiz. En kötü ihtimalle bunun 2023 başında yasalaşmasına hep beraber şahit olmuş olacağız."

"Hiçbir toplum kesimine verdiğimiz sözün hilafına bir yaklaşım sergilemedik"

20 yıllık dönemde hiçbir vatandaşın enflasyona ezdirilmediğinin altını çizen Akbaşoğlu şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti söylediğini yapan, yaptığını söyleyen bir partidir. İlkeli bir yaklaşım içerisinde gerçekten bugüne kadar hiçbir toplum kesimine verdiğimiz sözün hilafına bir yaklaşım sergilemedik, sergilemeyeceğiz. Bütün toplum kesimlerini 20 yıllık AK Parti iktidarları döneminde enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz. Bütün toplum kesimlerimizin alım gücünü artırmak suretiyle çok daha iyi bir noktaya milletimizi taşıyacağız."

"Geçici işçileri 12 ay sürekli çalışır hale getireceğiz"

Geçici işçilerle ilgili de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bir çalışması olduğunu belirten Akbaşoğlu şu bilgileri verdi:

"Geçici işçilerle ilgili 10 ay çalışıp 2 ay çalışamayan toplum kesimlerine dönük bir çalışma devam ediyor. Bu çalışmayı da nihayetlendirip 12 ay sürekli çalışır hale getireceğiz. Bu mealde taşerondan kadroya geçirilme noktasında dışarda kalan kesimlerle ilgili de Çalışma Bakanlığımızın da bir çalışması söz konusu. Bütün bu yasal düzenlemeler hep beraber inşallah hayata geçmiş olacak. 2023 yılı Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı, yüzyılın lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Türkiye Yüzyılı olarak önümüze çıkacak. Bu çerçevede 2023 bütçesinin de hayırla, bereketle gelmesini niyaz ediyorum."