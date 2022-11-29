Karbon ayak izi sertifikası alan ilk Türk üniversitesi

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, sertifika, AGÜ'ye, merkezi İngiltere'de bulunan ve akreditasyonlu sistem belgelendirme hizmeti veren Global Certification'a bağlı belgelendirme kuruluşu olan QSI tarafından verildi.

Sümer Yerleşkesi'nde yapılan karbon ayak izi hesaplaması, Öğretim Görevlisi Dr. Fatma Şener Fidan tarafından hazırlandı.

Sertifika, sera gazı emisyonlarının kurumsal düzeyde hesaplanması ve raporlanmasına ilişkin kılavuz niteliği taşıyor.

Kurum ve kuruluşların insan kaynaklı etkilerinin iklim değişikliğiyle mücadele arayışında kullanılabilecek ve uluslararası geçerliliği olan bu standart, sera gazı emisyonlarını hesaplama, raporlama ve azaltılması konularındaki maddeleri içeriyor.