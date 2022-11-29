YİK toplantısında Türkiye yüzyılı vizyonu ve 2023 seçimleri değerlendirildi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'nın, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapıldığını kaydetti.

Altun'un açıklamasına göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki toplantıda Kurul üyeleri, Türkiye yüzyılı vizyonu ve 2023 seçimlerine ilişkin istişarelerde bulundu, bu çerçevedeki değerlendirme ve tekliflerini dile getirdi.

Türkiye'nin son 20 yılda Cumhuriyet tarihinin en istikrarlı siyasi dönemini yaşadığına dikkati çeken Kurul üyeleri, bunun devamı için 2023 yılında yapılacak seçimlerin önemine işaret etti.

Kurul üyeleri, Türkiye'nin 81 ilinde milletin farklı kesimlerinin, özellikle de gençlerin Türkiye yüzyılı beklentilerini karşılayacak bir vizyon ortaya koymanın ehemmiyetini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantıda, 20 yıldır somut eser ve hizmet siyasetiyle milletin karşısına çıktıklarını belirtti. Erdoğan, 2018 seçimlerinde Cumhur İttifakı olarak hem Cumhurbaşkanlığını kazanarak hem Meclis'te çoğunluğu elde ederek gösterdikleri başarıyı önümüzdeki seçimlerde de tekrarlamayı hedeflediklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye yüzyılı vizyonunu sürdürülebilirliğin, huzurun, başarının, güvenin, istikrarın, üretimin, verimliliğin, gücün, dijitalin, iletişimin, bilimin, kalkınmanın, barışın, değerlerin, haklının, şefkatin, istiklalin, istikbalin ve gençlerin yüzyılı olarak tasarladıklarını ve buna göre hazırlandıklarını belirtti.