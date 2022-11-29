Türkiye'den Suriye'de terörle mücadele eleştirilerine 'yaraya tuz basıyorsunuz' yanıtı

Sinirlioğlu, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, Suriye'nin kuzeyinde dolaşan YPG/PKK terör örgütünün Türkiye'nin ulusal güvenliği için hayati bir tehdit oluşturduğunu ve Türkiye'nin sınırlarını son iki yıldır defalarca hedef aldığını söyledi.

YPG/PKK'nın kolu sözde "SDG"nin saldırılarını sosyal medya hesaplarında açıkça üstlendiğini ifade eden Sinirlioğlu, BM Güvenlik Konseyi'nde Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlarını eleştiren ülkelere 13 Kasım'da 6 kişinin hayatını kaybettiği ve 80'den fazla kişininse yaralandığı İstanbul ve daha sonra Gaziantep'te meydana gelen terör saldırılarını hatırlattı.

Sivilleri hedef alan terör saldırılarının kabul edilemeyeceğini, hiçbir ülkenin halkına ya da topraklarına yönelik kasıtlı saldırılara müsamaha gösteremeyeceğini ve göstermemesi gerektiğini belirten Sinirlioğlu, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 51. maddesindeki meşru müdafaa hakkı ve Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda Türkiye'nin terörle mücadele operasyonlarına devam edeceğini vurguladı.

Sinirlioğlu, şunları kaydetti:

"YPG/PKK'ya yönelik terörle mücadele operasyonlarımızın DEAŞ'a karşı mücadeleyi olumsuz etkileyeceği yönündeki açıklamalar gerçeklikten kopuk. Gerçek olan DEAŞ'ın bu tür açıklamalar yapanların hataları ve yanlış stratejileri nedeniyle komşu ülkeler için tehdit teşkil etmeye devam etmesi. Bir terör örgütüyle başka bir terör örgütü olan 'Suriye Demokratik Güçleri'nden taşeronluk hizmeti alarak mücadele edilemeyeceği konusunda defalarca uyardık. SDG, YPG/PKK'nın ta kendisi. Bu terör örgütünün ismini istediğiniz kadar değiştirseniz de niyeti değişmez. Hatta ismini 'demokratik' olarak değiştirerek küresel terörle mücadeleyle dalga da geçebilirsiniz. Bu demokrasiye hakarettir. YPG/PKK'nın elinde Türk ve Suriyeli sivillerin kanı olan bir terör örgütü olduğu gerçeğini ise değiştiremezsiniz."

Büyükelçi Sinirlioğlu, BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'ın "SDG'nin İstanbul'daki terör saldırısını üstlenmediği" yönündeki açıklamasına ise şu sözlerle yanıt verdi:

"Bugün maalesef, yaraya tuz basan, sözde SDG'nin İstanbul'daki terör saldırısını inkar ettiği açıklamaya atıfta bulunulduğunu da duyduk. Güvenlik Konseyi'nde bir terör örgütünün açıklamasına atıfta bulunmak kabul edilemez ve bu bizim istihbaratımıza yapılmış bir hakaret."

Pedersen de konseye verdiği brifingde Suriye'de gerilimin yeniden yükseldiğine, bu durumun tehlikeli ve endişe verici olduğuna dikkati çekti.

Pedersen, son aylarda "Suriye Demokratik Güçleri" şeklinde tanımladığı PKK/YPG ile Türkiye ve muhalif gruplar arasında Suriye'nin kuzeyinde artan gerilim sonucu "şiddetin Türkiye'nin topraklarına sıçradığını" belirterek, "Genel Sekreter, tüm taraflara ister havadan ister karadan olsun maksimum itidal gösterme ve gerilimi tırmandırmaktan kaçınma çağrısı yaptı. Türkiye, silahlı muhalifler ve SDG gerilimi düşürmeli." dedi.

Rejim güçlerine İdlib'deki hava ve kara saldırılarına, İsrail'e ise Şam, Humus, Hama, Lazkiye'ye yönelik hava saldırılarına son verme çağrısında bulunan Pedersen, büyük ölçekli bir askeri operasyonunun tüm alanlarda zincirleme etkiye neden olabileceği uyarısı yaptı.

Suriye'deki tüm aktörlere sükuneti sağlama ve ülke genelinde ateşkes için çaba gösterme çağrısı yapan Pedersen, Suriye'de askeri faaliyetlere değil siyasi sürece odaklanılması gerektiğini belirtti.

ABD'nin BM Temsilcisi Linda Thomas Greenfield ise Suriye'nin kuzeyinde şimdiye kadar yaşanan olayların geniş çaplı bir çatışmaya dönüşme riski taşıdığını belirterek, "ABD, Suriye'nin kuzeyinde gerilimi derhal azaltma çağrısında bulunuyor. Bölgeyi istikrarsızlaştıran, ortak hedefimiz DEAŞ ile mücadeleyi tehdit eden ve siviller ile ABD personelini tehlikeye atan son askeri eylemlerden derin endişe duyuyoruz." diye konuştu.