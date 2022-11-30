Ormanda doğal barınak: Ağaç kesmemek şartıyla belediyelere yer verilecek

Hayvan barınaklarına yer bulunamayan illerde belediyelere ormanlardan yer verilecek. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci önceki gün toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Hayvan barınaklarına ilişkin İstanbul Valiliği'yle bir çalışma başlattıklarını açıklayan Kirişci, şöyle konuştu: "Hayvan barınakları konusunda yer yoksunluğu söz konusu. Bu barınakların doğal hayata yakın olması da gerekiyor. Biz ormanlarımızdan yer vermeyi planlıyoruz. Yerel yönetimlere ormanlık alanlardan yer vererek İstanbul'un barınak sorununu gidereceğiz. Bir derneğe ya da gönüllere veremeyiz ama belediyelere yer verebiliriz. İstanbul'un 39 ilçesi için 30'ar dekarlık yerleri yerel yönetimlerin doğal hayvan barınağı olarak kullanmalarını sağlayacağız. Süreci valiliğimiz takip ediyor. İstanbul'da pilot uygulama olarak başlattık eğer karşılığı olursa ve bundan olumlu netice alabilirsek diğer iller için de benzer bir yol izleyeceğiz." Kirişci, önümüzdeki günlerde, şehirlerde sahipsiz hayvan popülasyonunun artışıyla ilgili bir çalıştay düzenleyeceklerini söyledi. Kirişci, "Bu çalıştayda akademisyenlerin, uzmanların görüşlerini alacağız ve bir yol haritası belirleyeceğiz" diye konuştu.

AĞAÇ KESMEMEK ŞARTIYLA

Ormanlık alanlar, ağaç kesmemek şartıyla belediyelere tahsis edilecek. Yer tahsisini Orman Genel Müdürlüğü yapacak. Alanın plan programını ise ilgili belediye yürütecek.

CUMHURBAŞKANI TALİMAT VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bir süre önce Endonezya'da katıldığı G20 zirvesinden dönüşte buna ilişkin ilk ipuçlarını vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul'da orman bölge müdürlüğümüz ile valiliğimizin müşterek yeni bir çalışmaları var. Bu hayvanların bakılabileceği ve daha sonra dernekler tarafından bunların bakımının üstlenilebileceği bir uygulamayı müştereken çalışıyorlar. Daha sonra da bunu bütün illere uygulamayı düşünüyoruz" demişti.

Nur Banu Aras