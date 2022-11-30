Eksi 8,75'le üniversiteye girmişler
YÖK barajı kaldırınca üniversite kapıları adaylara sonuna kadar açıldı. Net sayısı sıfır ya da ekside olan 83 genç üniversiteye yerleşti. Bunlardan 4'ü devlet üniversitesi... Eksi 8,75 net yapan aday iş sağlığı ve güvenliği bölümünde, eksi 7,50 neti olan ise çocuk gelişimi bölümünde okuyor
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Kasım 2022 07:43, Son Güncelleme : 30 Kasım 2022 07:46
Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) puan barajını kaldırması sonrası ilginç bir durum yaşandı. TYT ve AYT testlerinde toplamında eksi 2 net yapan bir öğrencinin Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümüne yerleştiği ortaya çıktı.
Yaptığımız araştırmalarda örneğin bununla sınırla kalmadığı, bunun gibi 4'ü devlet olmak üzere 83 tane üniversite bölümüne öğrencilerin sıfır ya da eksi net ile yerleştiği öğrenildi. Söz konusu 83 bölümün 73 tanesinin 2 yıllık, 10 tanesinin ise 4 yıllık olduğunu ortaya çıktı.
Mahmut ÖzayMemurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız