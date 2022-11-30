Eksi 8,75'le üniversiteye girmişler

Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) puan barajını kaldırması sonrası ilginç bir durum yaşandı. TYT ve AYT testlerinde toplamında eksi 2 net yapan bir öğrencinin Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümüne yerleştiği ortaya çıktı.

Yaptığımız araştırmalarda örneğin bununla sınırla kalmadığı, bunun gibi 4'ü devlet olmak üzere 83 tane üniversite bölümüne öğrencilerin sıfır ya da eksi net ile yerleştiği öğrenildi. Söz konusu 83 bölümün 73 tanesinin 2 yıllık, 10 tanesinin ise 4 yıllık olduğunu ortaya çıktı.

Mahmut Özay