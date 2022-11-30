Büyük rezerv heyecanı... Akdeniz ve Karadeniz'den yeni müjdeler bekleniyor

ÖMER TEMÜR'ÜN HABERİ

Türkiye, Mavi Vatan'da destan yazıyor. Denizler didik didik edilirken, diğer yandan Karadeniz gazını karaya çıkarma çalışmaları devam ediyor. Karadeniz gazını doğalgaz iletim sistemine bağlayacak 170 kilometrelik boru hattı serim ve döşeme işlemi tamamlandı. Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'ndeki çalışmaların yüzde 85'i, Sakarya Gaz Sahası'ndaki deniz operasyonlarının da yüzde 65'i tamamlandı. Deniz tabanından gelecek gazı burada işleyecek, ayrıştıracak, ulusal doğalgaz iletim sistemine aktarılacak. İlk gazın ise mart ayında evlere girmesi bekleniyor.

Diğer taraftan sismik araştırma gemilerimizden biri Karadeniz'de, diğeri Akdeniz'de karış karış Mavi Vatan'ın röntgenini çekiyor.

ÖMÜR TEMÜR