Matrah indirimi eridi, ikinci el kıymete bindi

Geçtiğimiz eylül ve ekim aylarında fiyatlarını sınırlı artıran otomobil markaları, matrah güncellemesi öncesi hızlı hareket ederek fiyatlarını yüzde 5 ila 10 oranında artırmıştı. Kasım ayında listelerini güncelleyen markalar, 1 Aralık'ta yürürlüğe girecek olan matrah düzenlemesi ile bazı modellerde düşecek olan fiyatları frenlemişlerdi. Buna rağmen bayilere araç soran tüketiciler hayal kırıklığa uğradı. Bugün fiyatı düşen modellerde bayilerde araç bulmak neredeyse imkansız hale geldi.

Mevcut modeller için sipariş verenlere iki üç ay sonrasına gün vermeye başladılar. Telefonla satış bayilerine ulaştığımız üç büyük markadan matrah güncellemesi sonrası düşen fiyatlar üzerinden otomobil sorduk.

KAAN ZENGİNLİ