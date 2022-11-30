İçişleri Bakanlığı sözlü sınavla 50 stajyer kontrolör alacak

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, başvurular 16-20 Ocak tarihleri arasında İçişleri Bakanlığının internet sitesi üzerinden e-Devlet şifresi aracılığıyla elektronik ortamda yapılacak.

Adayların en az 4 yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birini bitirmeleri ve 35 yaşını doldurmamış olmaları gerekiyor.

Ayrıca adayların 2021-2022 yıllarına ait Kamu Personel Seçme Sınavı KPSSP(9) puan türünden en az 70 ve üzeri puan alması gerekiyor.

Adaylar sınav sürecine ait durum bilgilerini e-Devlet üzerinden "İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru" linki aracılığı ile açılan uygulamadaki "Başvurularım" sekmesinden takip edebilecek.